Großer EnBW-Schnellladepark bei GLOBUS in Eschborn in Betrieb

40 Hochleistungs-Ladepunkte beim Handel / Zweitgrößter EnBW-Schnellladestandort

Die EnBW hat an der GLOBUS Markthalle in Eschborn den bislang größten Schnellladepark im deutschen Lebensmitteleinzelhandel eröffnet. In Kooperation mit GLOBUS stehen ab sofort 40 HPC-Ladepunkte der EnBW (High Power Charging) zur Verfügung. Zudem bietet der Standort auch zwölf weitere Ladepunkte des Betreibers Tesla. Der EnBW-Schnellladepark bei GLOBUS in Eschborn ist der zweitgrößte der EnBW, nach dem Standort am Kamener Kreuz in Nordrhein-Westfalen mit insgesamt 52 Schnellladepunkten.

Der erste gemeinsame Ladestandort der EnBW und GLOBUS war im Frühjahr dieses Jahres in Limburg in Betrieb gegangen. Insgesamt möchten die Partner rund 800 Schnellladepunkte an den mehr als 60 GLOBUS Markthallen in Deutschland errichten.

„Durch unsere Zusammenarbeit mit GLOBUS leisten wir einen wichtigen Beitrag für die E-Mobilität. Denn ein gut ausgebautes Schnellladenetz dort, wo sich das Laden eines E-Autos nahtlos in den Alltag unserer Kund*innen einfügt, ist essenziell wichtig.“, sagt Volker Rimpler, Vice President E-Mobility Construction & Rollout bei der EnBW. „Kundinnen und Kunden können ihr Auto während des Einkaufs bequem aufladen und haben so genug Energie für die täglichen Fahrten der kommenden Tage. Dies ist besonders praktisch für Menschen, die keine eigene Wallbox besitzen.“

Bei GLOBUS in Eschborn laden Autofahrer*innen mit einer Ladeleistung von bis zu 300 Kilowatt je nach Fahrzeug in nur 20 Minuten bis zu 400 Kilometer frische Reichweite. Entsprechende Fahrzeuge sind zwar noch nicht erhältlich, das entspricht jedoch dem grundsätzlichen Vorgehen der EnBW, bereits heute den zukünftigen Ladebedarf zu berücksichtigen. Das Unternehmen betreibt seine Ladepunkte überall in Deutschland mit 100 Prozent Ökostrom.

Mit mehr als 6.000 Schnellladepunkten beim Handel, in Städten und an Fernverbindungen betreibt die EnBW das größte Schnellladenetz Deutschlands. Sie treibt den weiteren Ausbau mit Nachdruck voran, um auch in Zukunft einen relevanten Teil der öffentlichen Schnellladeinfrastruktur für Autofahrer*innen bereitzustellen

Bild:Der EnBW Schnellladepark am Globus-Standort in Eschborn bietet 40 Schnellladepunkte mit bis zu 300 kW Ladeleistung. Quelle: GLOBUS Markthalle Eschborn

Quelle:EnBW Energie Baden-Württemberg AG