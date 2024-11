Grüne stimmen für Entkriminalisierung von Abtreibungen

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Grünen-Mitglieder haben auf ihrem Parteitag in Wiesbaden am Samstag für einen Antrag zur Entkriminalisierung von Abtreibungen gestimmt. Das Papier von Ex-Grünen-Chefin Ricarda Lang und anderen Grünen-Politikern wurde einstimmig angenommen.

Lang warb im Vorfeld mit einer flammenden Rede für den Antrag, der eine Reformierung von Artikel 218 vorsieht. „80 Prozent der Menschen in Deutschland sind dafür, dass Schwangerschaftsabbrüche nicht strafbar sind, denn die Menschen in diesem Land vertrauen Frauen“, so Lang.

Trotzdem höre man immer wieder, dass man am Paragraph 218 nicht ändern sollte, „denn es wäre ja ein guter Kompromiss, der das Land versöhnt hätte“. Er sei aber „kein guter Kompromiss, für die Frau, die in einer gewaltvollen Beziehung lebt“ und ohne Wissen ihres Partners einen Abbruch vornehmen wolle, jedoch in ihrem Landkreis keinen passenden Arzt hierfür finde.

Ärztinnen müssten sich das Wissen für Schwangerschaftsabbrüche zudem selbst aneignen, „weil es an Universitäten bis heute nicht gelehrt wird“, kritisierte die Ex-Grünen-Vorsitzende. Neben Selbstbestimmung und Würde sei auch das Recht auf eine gute Gesundheitsversorgung zentral. „Gerade wir Frauen sollten um dieses Recht nicht betteln müssen, sondern es ist etwas das uns verdammt nochmal zusteht.“



Foto: Ricarda Lang am 16.11.2024, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts