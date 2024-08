Gündogan will nicht mehr für DFB-Elf spielen

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) – Der bisherige Kapitän Ilkay Gündogan will nicht mehr für die DFB-Elf spielen.

„Nach einigen Wochen Bedenkzeit bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass es an der Zeit ist, meine Nationalmannschaftskarriere zu beenden“, teilte der 33-Jährige am Montag mit. „Ich blicke mit sehr viel Stolz auf 82 Länderspiele für mein Heimatland zurück“, schrieb er in einer Mitteilung.

„Mein Highlight war ganz klar die riesige Ehre, dass ich im vergangenen Sommer bei unserer Heim EM die Mannschaft als Kapitän anführen durfte“, so Gündogan. Doch bereits vor dem Turnier habe er in seinem Körper und in seinem Kopf „eine gewisse Müdigkeit“ verspürt. Die Spiele auf Vereins- und auf Länderebene würden nicht weniger.

„Ich werde dieser Nationalmannschaft definitiv weiterhin als Fan erhalten bleiben und hoffe sehr, dass gemeinsam der Aufwärtstrend fortgesetzt werden kann – und dann spricht auch nichts dagegen, bei der WM 2026 zu den engsten Titelanwärtern zu zählen“, so Gündogan. Die Mannschaft habe „einen fantastischen Trainer, eine richtig starke Mannschaft und einen tollen Teamgeist“.

Gündogan steht seit letztem Jahr beim FC Barcelona unter Vertrag. Mit Borussia Dortmund gewann er 2012 die deutsche Meisterschaft, mit Manchester City gewann er fünf englische Meisterschaften und die Champions League 2023. 2023 wurde er zum Fußballer des Jahres in Deutschland gewählt.



