Habeck von vollen Grünen-Wahlkampfveranstaltungen überrascht

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck hat sich überrascht über den Zulauf bei den Wahlkampfveranstaltungen seiner Partei gezeigt. „Ich sehe, dass es eine Neugierde und Interesse gibt, und ich frage mich auch, wie das entstanden ist, denn wir sind ja sehr stark im Minus gestartet, und auf einmal gibt es einen Zulauf, eine Unterstützung, die alle Erwartungen bricht“, sagte Habeck bei „RTL Aktuell“.

„Ich glaube, es liegt daran, dass das Land ausgehungert ist nach einer positiven, hoffnungsvollen Ansprache“, so Habeck. Das versuche er zu leben. Die Frage nach einer möglichen Regierungskoalition will er erst nach der Wahl beantworten. „Das liebste Bündnis wäre mir ein Bündnis mit der SPD, also eine grün-rote Regierung, aber ich weiß, dass das nun jenseits der Wahrscheinlichkeit ist“, so Habeck.

Für eine Koalition mit der Union müsste er sich auch mit dem CSU-Chef Markus Söder aussöhnen. Der hatte eine Koalition mit den Grünen wiederholt ausgeschlossen.

Wenn Söder wolle, würde er auch ein Bier mit ihm trinken, aber die Lust dazu halte sich in Grenzen. „Wir hatten mal ein Verhältnis, wo wir uns ansimsen konnten“, so Habeck. Da habe man sich geschrieben: „`Hey, ich bin gerade da, wollen wir telefonieren oder uns treffen.“` Aber das sei mittlerweile „schon etwas lädiert“, so der Grünen-Politiker. Die Verantwortung dafür sieht er jedoch auf Söders Seite.



Foto: Robert Habeck (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts