Haftbefehl gegen Magdeburger Tatverdächtigen erlassen

Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) – Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist gegen den Tatverdächtigen Haftbefehl erlassen worden. Der Haftrichter am Amtsgericht Magdeburg habe Untersuchungshaft wegen fünffachen Mordes, mehrfachen versuchten Mordes und mehrfacher gefährlicher Körperverletzung angeordnet, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Der Beschuldigte wurde entsprechend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Der 50-jährige Fahrer des BMW-SUVs war am Samstag von den Ermittlungsbehörden vernommen worden. Es handelt sich um einen Arzt aus Saudi-Arabien, der aber bereits 2006 erstmals nach Deutschland eingereist war. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft äußerte er sich auch bereits zu einem möglichen Motiv. Dies sei aber noch Gegenstand der Ermittlungen.

Der Mann war am Freitagabend über den Weihnachtsmarkt gerast und hatte dabei zahlreiche Personen erfasst. Nach letzten Angaben soll es neben den fünf Toten auch etwa 200 Verletzte, darunter rund 40 Schwerstverletzte und über 80 Menschen mit sonstigen ebenfalls schweren Verletzungen geben. Bei den Getöteten handelt es sich um einen neunjährigen Jungen sowie vier Frauen im Alter von 45, 52, 67 und 75 Jahren.



Foto: Polizei am Anschlagsort in Magdeburg am 21.12.2024, via dts Nachrichtenagentur

Foto/Quelle: dts