Das Heidelberger Network Marketing Unternehmen hajoona startete am 21. Januar 2023 mit seinem KickOff in der Stadthalle Reutlingen in sein 10-jähriges Jubiläumsjahr.

Für seine Vertriebspartner und ihre Gäste bot sich ein phantastisches Rahmenprogramm mit beeindruckenden Key-Note-Speakern, mitreißenden Erfolgs-Storys der Führungskräfte, Einblicke in die strategische Planung durch die Gründer und Gesellschafter sowie einen ersten Blick auf ein ganz neues (Marken-) Gesicht.

Rafael Fuchsgruber beim CampusDay

Bereits am Vortag nahmen unzählige hajoona Vertriebspartner die Gelegenheit wahr, am CampusDay in Sindelfingen teilzunehmen, wo sie in der Stadthalle praxisnahe Trainings direkt von den Gründern Dirk Jakob und Andrej Uschakow erwarteten. Der Trainingstag fand seinen krönenden Abschluss mit den Einblicken, die der charismatische Extremsportler und Wüstenläufer Rafael Fuchsgruber mit seinen ganz persönlichen Erfahrungen zu den Themen Resilienz, Motivation und Teambuilding gewährte.

Aufbruch in eine neue Dekade

In Reutlingen läutete das Dreigestirn Dirk Jakob, Daniela Lipgens und Andrej Uschakow dann endgültig den Start in das zweite Jahrzehnt der hajoona Geschichte in der Stadthalle in Reutlingen ein. „Es wird ein Jahr voller Erneuerung, Power und Spirit, in dem wir ganz neue Maßstäbe in unserer Branche setzen werden. Damit schreiten wir weiter mit Euch gemeinsam voran auf dem Erfolgspfad, von dem jede und jeder von Euch profitieren kann, der jetzt dabei ist oder neu einsteigt.“, kündigte Dirk Jakob an.

New Now – hajoona als Premium Global Brand

Während der Vorbereitung zu seinem 10-jährigen Jubiläumsjahr hatte sich hajoona entschieden, zum Aufbau seiner Global Premium Brand ganz neue Wege zu gehen. Gemeinsam mit der renommierten Hamburger Kreativagentur loved stiegen die hajoona Gesellschafter und Lenker in einen Strategieprozess ein. loved ist eine Agentur für Branding und Storytelling. Sie verbindet strategische Beratung mit maßgeschneiderten Designs und Inhalten, kreiert Identitäten, Looks und ganzheitliche Kommunikationskonzepte.

In einem entsprechend großen Wurf und mutigen Schritt entstand ein neues Design für die Marke hajoona, ihre Kommunikation und ihre Produkte. Das neue Design spiegelt die Internationalität der Marke hajoona und fokussiert die Produkte und ihren Nutzen. Mit ihm beginnt eine ganz neue Dimension in der Unternehmensgeschichte. Das neue Design läutete auf dem KickOff das Jubiläumsjahr ein, der offizielle Relaunch wird zur hajoona Spring Convention am 29. April 2023 stattfinden.

Er steht unter dem Motto „More passionate. More premium. More hajoona.“ Das neue Design wurde von hajoona Geschäftsführerin Daniela Lipgens gemeinsam mit der Marketing Leiterin Tina Hesse präsentiert und löste bei den Teampartnern große Begeisterung aus. „Unsere Marke ist eure Rampe für Erfolg und Umsatz.“, betonte Daniela Lipgens.

Detlef “D!” Soost ganz persönlich

Der aus dem TV (RTL, Pro7 und SAT.1) bekannte Detlef D! Soost wurde mit tosendem Applaus als Keynote-Speaker auf der Bühne begrüßt. Motivation und Emotion versprühte er durch seine persönliche Geschichte von Erfolg, Niederlage und dem Sich-Durchbeißen mit einem klaren Ziel vor Augen. Es war für alle Anwesenden ein unvergessliches Erlebnis, das besonders bei den Vertriebspartnern wohl noch lange in Form von Aufbruchstimmung, Durchhaltevermögen und Tatendrang nachhallen wird.

Die Karriereleiter erklimmen

Nicht zuletzt durch den 60 Days Run zum Ende des Jahres 2022 konnten alleine im letzten Quartal rund 200 Vertriebspartner auf der hajoona Karriereleiter neue Positionen erreichen. hajoona wuchs in 2022 um satte 27% im Vergleich zum Vorjahr. Die Erfolgspartner wurden beim KickOff in Reutlingen auf der Bühne durch Vertriebs-Chef und Co-Founder Andrej Uschakow persönlich geehrt. Darunter waren die frisch gebackenen Silver Presidentinnen Susanne Freitag und Andrea Schön, sowie neue Gold Presidentin Ursula Bellgradt.

Ein Jahr voller Power

Der KickOff war der erste von vielen großen und kleineren Meilensteinen im 10-jährigen Jubiläumsjahr. Höhepunkt wird eine große Jubiläumsfeier am 16. September 2023 in Frankfurt sein. „hajoona wird den eingeschlagenen Erfolgskurs im Jubiläumsjahr 2023 fortsetzen. Wir sind voll on track. Wir haben gezeigt, dass Werteorientierung und einzigartige Produkte eine nachhaltige Basis für Vertriebsprofis ist, sich ein international lukratives Geschäft aufzubauen“, hob Vertriebs-Chef und Co-Founder Andrej Uschakow hervor.

