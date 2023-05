More passionate – More premium – More hajoona

hajoona ist vor 10 Jahren angetreten, um Millionen von Menschen weltweit zu besserer Gesundheit, persönlicher Entwicklung und finanzieller Freiheit zu befähigen. Zum Start ins Jubiläumsjahr 2023 kündigte der Spezialist für natürliche Nahrungsergänzung der Premiumklasse, der sein Sortiment über Network Marketing / Personal Franchise vertreibt, bereits im Januar seinen geplanten Relaunch an. Mit einer Spring Convention für Vertriebspartner und ihre Gäste am 29. April 2023 in Darmstadt löste das Unternehmen sein Versprechen nun ein. New now – hajoona strahlt ab sofort mit neuem Design.

Vom Start-up zur Global-Premium-Brand

Wer als Start-Up ins Rennen geht, braucht ein Gesicht und eine Story. Kunden, Mitarbeiter und Geschäftspartner sollen mit der Marke ein Bild und eine Persönlichkeit verbinden, sich identifizieren und interagieren. Die Weiterentwicklung einer Marke ist ein fortlaufender Prozess, der darauf abzielt, die Marke zu schärfen und zu stärken, ihre Wirkung zu verbessern und sie an die Unternehmensentwicklung und Kundenbedürfnisse anzupassen.

Während der Vorbereitung zu seinem 10-jährigen Jubiläumsjahr hatte sich hajoona entschieden, zum Aufbau seiner Global-Premium-Brand ganz neue Wege zu gehen. Gemeinsam mit der renommierten Hamburger Kreativagentur loved entstand ein neues Design für die Marke hajoona, ihre Kommunikation und ihre Produkte. Das neue Design spiegelt die Internationalität der Marke hajoona und fokussiert die Produkte und ihren Nutzen.



Vision & Values

hajoona hat das Ziel, zu einer weltweit bekannten Marke zu wachsen, die für bewusstes Leben mit den hajoona Werten steht und auch als internationale Arbeitgeber-Marke Leuchtturmcharakter ausstrahlt. Es ist der Anspruch des Unternehmens, Menschen jeden Alters in ihrer Individualität und Einzigartigkeit zu stärken, in ihrer Flexibilität und Kreativität zu fördern und gemäß ihrem Potenzial und ihren Fähigkeiten auszubilden. hajoona will so eine globale Community mit gemeinsamer Wertebasis aufbauen.

Die neue Kommunikation basiert auf den sechs Werten, die der Marke hajoona ihre unverwechselbare Identität geben: „More conscious“, „More trustful“, „More embracing“, „More passionate“, „More vital“ und „More premium“.

More conscious

hajoona will einen bewussten Unterschied machen. Verantwortungsvolles Unternehmertum, ressourcenschonendes Handeln und bewusste Entscheidungen stehen im Fokus. Mit seinen Produkten will hajoona Menschen unterstützen, einen bewussten, gesunden Life-Style zu führen.

More trustful

hajoona fühlt sich der ständigen Weiterentwicklung und Optimierung von Produkten, Services und Systemen verpflichtet. Das Unternehmen arbeitet deshalb mit einem wissenschaftlichen Beirat, engagiert sich im NEM e.V. und unterzieht sich einem freiwilligen, mehrstufigen Qualitätsmanagement. hajoona begegnet Geschäftspartnern, Kunden und Mitarbeitenden verlässlich, fair und auf Augenhöhe.

More embracing

Bei hajoona stehen die Menschen mit ihrem individuellen Potenzial im Mittelpunkt. hajoona ist wirtschaftlich erfolgreich und wird Millionen von Menschen die Möglichkeit geben, finanziell unabhängig zu sein, um ihre Wünsche und sich selbst zu verwirklichen. Dabei ist jeder willkommen – gleich welchen Alters, welcher Religion, welchen Geschlechts und welcher Vorbildung, solange er die hajoona Werte teilt.

More passionate

hajoona steckt voller Leidenschaft, voller Konzentration und Fokus für die hajoona Gemeinschaft und für den hajoona Erfolg. Das Unternehmen baut die Marke hajoona mit Begeisterung zu einem Global Player aus.

More vital

hajoona entwickelt und vertreibt hochqualitative Produkte aus natürlichen und wirksamen Zutaten, die Vitalität geben und Lebensfreude unterstützen.



More premium

hajoona arbeitet nur mit den besten Rohstoffen, mit exquisiten Zutaten und einzigartigen Rezepturen zur Herstellung seiner Produkte. Das Unternehmen hat einen hohen Anspruch an Design & Packaging und schätzt die Zusammenarbeit mit renommierten Fachleuten. Bei der Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden und Vertriebspartner bietet hajoona ausschließlich beitragenden Content. In der Kommunikation setzt hajoona Impulse mit Mehrwert, die Vertriebspartner und Kunden dabei unterstützen, ein nachhaltiges, gesundes Leben zu führen.

hajoona erlebbar machen

Die hajoona Gründer und Lenker Dirk Jakob, Daniela Lipgens und Andrej Uschakow werden gemeinsam mit ihren Mitarbeitenden und Vertriebspartnern die Authentizität und Konsistenz der hajoona Werte zum Erlebnis machen, für alle, die mit der hajoona Community verbunden sind. Sie arbeiten schon heute mit Leidenschaft daran, das volle Potenzial der hajoona Vision & Values auszuschöpfen und eine nachhaltige Bindung und Markenloyalität aufzubauen.

