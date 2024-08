Hamas benennt neuen Chef

Gaza-Stadt (dts Nachrichtenagentur) – Die Hamas hat Yahya Sinwar als ihren neuen Chef benannt. Die von Israel und zahlreichen westlichen Ländern als Terrororganisation eingestufte Vereinigung gab am Dienstag eine entsprechende Erklärung heraus.

Sinwar folgt damit auf Ismail Haniyya, der vor genau einer Woche bei einem Anschlag in Teheran ums Leben kam, mutmaßlich durchgeführt vom israelischen Geheimdienst. „Möge Gott ihm gnädig sein“, hieß es in der kurzen Erklärung am Mittwoch.

Der 61-jährige Sinwar ist spätestens seit 2017 der ranghöchste Hamas-Führer in Gaza und war in den letzten Jahren der De-facto-Herrscher des Gazastreifens. Er wird von Israel als Drahtzieher des Anschlags der Hamas auf israelisches Territorium am 7. Oktober angesehen, bei dem mehr als 1.100 Menschen getötet und über 200 weitere gefangen genommen wurden. Israels anschließender Militäreinsatz in Gaza hat Schätzungen zufolge um die 40.000 Palästinenser getötet.



