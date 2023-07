Hand & Body Wash zum Nachfüllen von everdrop

Besser für Dich, Deinen Geldbeutel und für die Umwelt

In angespannten wirtschaftlichen Zeiten neigen wir Menschen dazu, unser Kaufverhalten auf das Motto “Billiger ist besser” auszurichten. Verständlich! Und trotzdem keine gute Idee. Weder für die Umwelt, noch für den eigenen Geldbeutel. Denn was wie die beste Wahl aussieht, ist in Wirklichkeit die teuerste – wenn man die Zukunft mit einrechnet. Wir ersticken geradezu in Plastikmüll, der sich überall auf der Welt, an Land und im Wasser ansammelt. Bis zum Jahr 2050 wird die Menge an Plastik in unseren Meeren voraussichtlich die Gesamtmasse aller Fische übertreffen. Gleichzeitig heizen die CO2-Emissionen die Klimakatastrophe an. Die everdrop Refill-Produkte sparen mit jedem Auffüllen eine Einweg-Plastikflasche und zudem CO2-Emissionen und unnötige Chemie. Vielleicht erscheinen sie auf den ersten Blick etwas teurer als herkömmliche Flüssigprodukte, aber auf lange Sicht lohnen sie sich eindeutig. Denn die Flasche kauft man nur einmal und danach benötigt man nur noch die Refill-Sachets. Das ist besser für die Umwelt UND für den Geldbeutel!

Das everdrop Hand & Body Wash verwöhnt unsere Haut mit allem, was sie braucht und das mit bestem Gewissen. Denn in den everdrop Natural Care Produkten steckt nur das, was es wirklich braucht: natürliche, biologische Inhaltsstoffe wie zum Beispiel Bio-Aloe Vera. Keine unnötigen Zusätze, keine unnötige Chemie, kein Mikroplastik. Durch die innovative Pulverform wird das Hand & Body Wash Powder erst zu Hause zu Gel verwandelt – und verzichtet somit wie alle everdrop Produkte auf Einweg-Plastikmüll.

Gleichzeitig werden viele CO2-Emissionen im Transport eingespart, da nur leichte Pulver-Sachets und keine schweren Flaschen voller Flüssigkeit transportiert werden. Das Beste an dem everdrop Refill Konzept: Du kaufst dir nur ein Mal die Flasche und dann kannst du ganz einfach Sachets für Hand- und Body Wash nachbestellen. Das spart jedes Mal eine Einweg-Plastikflasche, denn statt einer riesigen Wegwerf-Plastikflasche brauchen wir nur eine kleine Papiertüte, die man ganz einfach im Altpapier entsorgen kann.

Das Hand Wash von everdrop NATURAL CARE im Überblick:

● Hautverträglichkeit an sensibler Haut von dermatest mit “sehr gut” bewertet

● feuchtigkeitsspendend, hautpflegend, rückfettend

● für alle Hauttypen geeignet; reinigt mild, ohne auszutrocknen

● mit Bio-Haferöl und Bio-Aloe Vera

● duftet nach Zitrone, Zedernholz und Lavendel

● nachhaltig und mit Liebe hergestellt; spart bis zu 82% CO2-Emissionen im Transport ein

Das Body Wash von everdrop NATURAL CARE im Überblick:

● feuchtigkeitsspendend, hautpflegend, rückfettend

● mit Bio-Olivenöl und Bio-Aloe Vera

● für alle Hauttypen geeignet; reinigt mild, ohne auszutrocknen

● Sachet-Verpackung kann nach Gebrauch bedenkenlos im Altpapier recycelt werden

● nachhaltig & mit Liebe hergestellt; spart bis zu 83% CO2-Emissionen im Transport ein

Die Produkte von everdrop können einzeln oder im persönlichen Abo-Paket online auf everdrop.de gekauft werden. Im Abo lassen sich die Lieferintervalle ganz einfach festlegen und können für alle Folgelieferungen jederzeit angepasst werden – spart Zeit und Geld.

Quelle Sonja Berger Public Relations