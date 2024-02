Happy vibes 1.500 Meter über den Dingen

Tief durchatmen und sich grenzenlos frei fühlen: Im Tratterhof Mountain Sky Hotel auf 1.500 Meter Höhe im sonnenverwöhnten Meransen steckt der Sommer voll Wohlgefühl. Das einzigartige Terrace Luxury Living eröffnet großartige Weitblicke in die Bergwelt der Dolomiten. Geräumige Balkone und Terrassen geben der Sonne Platz.

Das Monte Silva Mountain Spa, mit dem Premium Spa Award der Belvita Leading Wellnesshotels ausgezeichnet, bietet ungeahnte Möglichkeiten, sich zu entfalten. Die warme Jahreszeit stellt der Tratterhof in das Zeichen des Genießens. Yoga, Pilates, Qigong, Fitnesseinheiten und Mentalcoaching geben neue Kraft. Die Natur rund um das Mountain Sky Hotel lockt zur Bewegung unter freiem Himmel.

Frische Energie: Yoga-Specials

Das Yoga-Programm wird vielfältig: Von 02. bis 09. Juni 2024 bietet Kathrin Rottmann ein tägliches „Rebalance Stretching & Yoga“. Von 09 bis 15. Juni 2024 führt Gabi Bitzer durch das Programm „Yoga meets Pilates“. An den Tagen von 22. bis 29. Juni 2024 steht Iyengar-Yoga mit Anja Bangert auf dem Programm.

Fit und vital: Sommerliches Aktivprogramm

Das Tratterhof Mountain Sky Hotel steht dort, wo die Natur wildromantisch und die Berge zum Greifen nahe sind. Von der Haustür weg geht es in das Altfasstal – ein wahres Juwel für Naturgenuss zu jeder Jahreszeit. Sobald das erste zarte Grün sichtbar wird, machen sich Wanderer und Biker vom Tratterhof aus auf den Weg zu Bergseen, Almen und Gipfel. Das abwechslungsreiche Aktivprogramm bereichert Sommertage mit Atem- und Waldwanderungen, Alpakawanderungen und Wanderstammtischen, mit Fitnesstrainings, Spezialaufgüssen in der Sauna und vielem mehr, das Spaß macht und gut tut.

Entspannt: Monte Silva Mountain Spa

Wer in das Tratterhof Mountain Sky Hotel kommt, der regeneriert in dem ausgezeichneten Monte Silva Mountain Spa. 4.000 m2 reinste Entspannung mit einem überwältigenden Bergpanorama verführen dazu, pure Me-Time auf sich wirken zu lassen. Was könnte schöner sein, als in den Infinitypools mit traumhaften Dolomiten-Panorama die Welt einfach Welt sein zu lassen? Oder sich in aller Ruhe der Beauty zu widmen: Die hauseigene Kosmetiklinie Monte Silva Cura nutzt die Kraft des Waldes, frisches Quellwasser und heimische Heilpflanzen, um höchstes Wohlbefinden zu schenken. Der exklusive Saunabereich ist für adults only reserviert und bietet alpine Wellness auf höchstem Niveau. Täglich zwei Showaufgüsse in der Panorama-Sauna, ein separater Familien-Wellnessbereich und die Beauty Farm vereinen sich im Monte Silva Mountain Spa zu einer herausragenden Welt des Well-Being.

Genussvoll: Cucina Alpina

Dass die Natur viele Schätze zu bieten hat, das wissen auch die Köche im Tratterhof. Mit großer Sorgfalt wählen sie bei den Bauern der Region die hochwertigsten Lebensmittel aus, um die Feinschmecker mit ihrer beliebten Cucina Alpina zu verwöhnen – eine herrliche Symbiose Südtiroler Kochkunst und mediterraner Köstlichkeiten. Das Panoramarestaurant ist wohl der genussvollste Ort im Tratterhof Mountain Sky Hotel.

Yoga-Specials

02.–09.06.24: Rebalance Stretching & Yoga mit Kathrin Rottmann – Preis p. P.: 7 Nächte ab 1.002 Euro

09.–15.06.24: Yoga meets Pitales mit Gabi Bitzer, ideal für jeden, der Yoga und Pilates kennenlernen möchte oder schon Profi darin ist – Preis p. P.: 7 Nächte ab 1.078 Euro

22.–29.06.24: Iyengar-Yoga mit Anja Bangert – Preis p. P.: 7 Nächte ab 1.098 Euro

Familienwochen zu Pfingsten (18.05.–02.06.24)

1 Kind bis 16 Jahre übernachtet kostenlos und jedes weitere Kind bezahlt nur 50 Euro pro Nacht

Vorteilskarte Almencard Gitschberg Jochtal

Gratis Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel sowie Eintritt in über 90 Museen in Süditirol und Teilnahme am Wochenprogramm. 09.05.–12.07.24 Bergbahnen Gitschberg und Jochtal kostenlos.

Hotel Tratterhof GmbH. Großbergstraße 6 39037 Mühlbach – Meransen Italien

Telefon +39 0472 520108 E-Mail info@tratterhof.com www.tratterhof.com

Bild Sascha Russotti Tratterhof – Mountain Sky Hotel

Quelle © mk Salzburg