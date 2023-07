happybrush weiter auf Wachstumskurs

Deutschlandweite Listung bei Rossmann

Ab sofort ist die elektrische Schall-Zahnbürste Eco V3 des Münchner OralCare-Unternehmens happybrush in allen rund 2.250 Rossmann-Filialen in Deutschland verfügbar. Neben den elektrischen Zahnbürsten vertreibt die Drogeriekette auch die dazugehörigen Eco Aufsteckbürsten der beliebten Marke. Im Rossmann Online-Shop sind happybrush Produkte bereits seit Ende 2020 erhältlich.

Florian Kiener und Stefan Walter haben happybrush 2016 mit dem Ziel gegründet, eine nachhaltige Alternative zu internationalen Marken im Mundpflegemarkt zu etablieren. happybrush setzt bei seinen Produkten neben der fortschrittlichen Technologie auch auf recycelte Materialien und nachwachsende Rohstoffe. So ist die Eco V3 die weltweit erste Schall-Zahnbürste aus recyceltem Material im Handstück- und Ladestationgehäuse. Die Aufsteckbürsten bestehen aus nachwachsenden Rohstoffen. Das Produktportfolio wurde mehrfach von unabhängigen Testinstituten getestet, so erhielt die Eco V3 die Note “gut” im Test der Stiftung Warentest (12/2021) und die Eco V3 Junior in der Minions Edition wurde mit der Note “sehr gut” Testsieger bei Ökotest (5/2023).

Stefan Walter, Mitgründer und CEO von happybrush, sagt: „Die Listung bei Rossmann ist für uns ein sehr wichtiger Schritt, um die Verfügbarkeit von happybrush Produkten im deutschen Drogeriemarkt auszubauen und noch mehr Menschen mit unseren Produkten zu erreichen. Damit vergrößern wir auch unseren nachhaltigen sowie sozialen Impact und bauen unsere Markenbekanntheit weiter aus.“

Mit der nationalen Listung bei Rossmann sind Produkte der Marke happybrush nun in den drei größten Drogerieketten in Deutschland im stationären Handel erhältlich: happybrush ist bereits bei dm und Müller gelistet. Insgesamt finden Kundinnen und Kunden die Produkte bei über 40 Handelspartnern in rund 15.000 Geschäften in ganz Deutschland.

Bild:happybrush Director Sales Kay Bukmaier und CEO Stefan Walter (v.l.) vor einer Rossmann Filiale. Copyright happybrush

Quelle: Cléo Public Relations UG