happyhotel erhält 2 Millionen Euro in Seed-Runde

Das Offenburger Technologie-Start-up happyhotel erhält frisches Wachstumskapital. Wie das Unternehmen heute mitteilte, beteiligten sich an dem siebenstelligen Investment maßgeblich der Start-up BW Innovation Fonds – den die MBG Baden-Württemberg managed, seed + speed Ventures von Carsten Maschmeyer und das Family Office Wecken & Cie. Neben den renommierten Investoren unterstützen auch zahlreiche namhafte und in der Branche erfahrenen Business Angels das junge Start-up. Dabei sind auch regional bekannte Unternehmer wie Swen Laempe, Gründer der vioma GmbH, Marco Beicht von Powercloud sowie Fabian Silberer und Marco Reinbold von sevDesk.

happyhotel revolutioniert die Hotellerie mit Hilfe künstlicher Intelligenz

happyhotel verhilft Hotels und Apartments mittels KI (künstliche Intelligenz) zu mehr Umsatz. Durch die Automatisierung des Preismanagements werden von den Hoteliers vor allem Zeit und Kosten gespart, was ihnen ermöglicht, sich auf die Betreuung ihrer Gäste zu konzentrieren. Rafael Weißmüller, CEO von happyhotel, erwähnte in diesem Zusammenhang, dass die Software bereits von über 1.000 Hotels weltweit genutzt wird. Mit dem frisch erhaltenen Kapital plant happyhotel die Weiterentwicklung ihres “Software-as-a-Service-Produkts” sowie Investitionen in Vertrieb und in die Internationalisierung. Ziel ist es, bis Ende 2024 über 60 Mitarbeiter zu beschäftigen und die Strukturen für eine weitere Skalierung zu schaffen.

Hotels unter Druck – happyhotel hilft

Derzeit nutzen etwa 80 % der Hotels noch keine dynamischen Preise. Für Hoteliers ein großer Wettbewerbsnachteil gegenüber denen, die bereits mit dynamischen Preisen arbeiten. Kleine und mittlere Hotels sind hier besonders benachteiligt, da die Einstellung eines Revenue Managers sehr kostenintensiv ist und sich bei wenigen Zimmern nicht rechnet. happyhotel ermöglicht es jedem Hotel mit dynamischen Preisen zu arbeiten und Erfahrungswerte zeigen, dass der Umsatz zwischen 5 % bis 25 % gesteigert werden kann. Aktuell arbeiten überwiegend große Ketten mit Revenue Managern, die händisch die Preise anpassen, wobei diese ergänzend auf happyhotel bzw. das intelligente algorithmische System zur Preisgestaltung zurückgreifen.

Führend im DACH-Markt: Unsere Expertise im Revenue Management

Die Investitionen sollen außerdem dazu genutzt werden, das Produkt durch den Einsatz von fortgeschrittener KI zu revolutionieren. Ziel des Start-ups ist es, die Vertriebsprozesse in Hotels ganzheitlich zu automatisieren. Dabei sollen zukünftig noch mehr Daten in das System fließen, um neben der Preisoptimierung auch die weiteren Marketing- und Vertriebsentscheidungen optimieren zu können. Neben dem bereits erschlossenen Kernmarkt im DACH-Raum ist zukünftig eine Expansion in weitere Länder und Märkte geplant. Dabei unterstützen auch die Branchenexperten Arne Mundt von der Halbersbacher Hospitality Group sowie Jan Seifried und Dr. Nils Asmussen von der Fit Reisen Group sowie die Start-up-erfahrenen Business Angels Julian Krenge & Dr. Jens Hutzschenreuter.

Bild happyhotel Gründerteam

Quelle Maschmeyer Group

