Heilbronn Slush’D 2024 gibt die ersten Speaker bekannt

Die Heilbronn Slush’D, Deutschlands einziger offizieller SLUSH-Ableger, gibt die ersten bestätigten Speaker:innen und Pitch-Competitions bekannt. Über 15 Vortragende aus verschiedenen Branchen stehen bereit, um ihre Insights zu teilen. Das Event, das am 24. Oktober 2024 stattfindet, bietet eine internationale Plattform für die Förderung und Zusammenarbeit mit Startups, das Entdecken innovativer Anwendungen und Geschäftsmodellen sowie das Netzwerken im Ökosystem.

Programm mit vielen Highlights

Auch in diesem Jahr bereichert eine Reihe hochkarätiger internationaler Speaker:innen die Heilbronn Slush’D.

Bestseller-Autor und Management-Vordenker Christian Busch spricht über die Bedeutung von Serendipität in der Wirtschaft. Sein Buch “Connect the Dots” (“Erfolgsfaktor Zufall”) wird vom LinkedIn Gründer Reid Hoffmann als “highly recommended” bezeichnet. Christian Busch lehrt unter anderem an der renommierten London School of Economics (LSE) und ist Teil des Expertenkreises des World Economic Forum (WEF).

Magnus Grimeland, Gründer von Antler, einem globalen Frühphasen-Risikokapitalgeber, wird seine Einsichten in den Venture-Capital Markt teilen. Antler ist der weltweit aktivste Seed-Stage Investor, hat bereits in über 1000 Startups investiert und ist an mehr als 30 Standorten weltweit vertreten.

Dr. Annika von Mutius ist Mitgründerin von Empion, einem Startup, das sich auf KI-basiertes Headhunting spezialisiert hat. KI-Technologie hilft hierbei, im Hiring auf individuelle Bedürfnisse und Werte einzugehen. Erst kürzlich veröffentlichte sie eine Studie mit 400 Mittelständlern im Harvard Business Manager, die unterstreicht, wie wichtig der Cultural Match für den Erfolg des Recruiting und des Unternehmens als Ganzes ist.

Dr. Wolfgang Gründinger, Chief Evangelist bei Enpal, dem Deutschen Solaranlagen-Unicorn, und Mitglied des deutschen Clubs of Rome, wird über seine Erfahrungen im Bereich GreenTech sprechen.

Ebenfalls dabei ist Kathrina Meisl, die bei secunet, einem deutschen IT-Sicherheitsunternehmen, Kunden- und strategische Projekte leitet. Zu den Kunden zählen die Bundesministerien, mehr als 20 DAX-Konzerne sowie weitere nationale und internationale Organisationen. Sie engagiert sich als Mentorin und Speakerin für Themen wie Frauen in der IT, moderne Führung und Gleichberechtigung.

Elias Schneider, Gründer von Codesphere, begann sein Informatikstudium mit 15 und arbeitete bereits mit 19 bei Google. Seine Cloud-Plattform optimiert den Softwareentwicklungsprozess, und er wurde in die Forbes 30 Under 30-Liste aufgenommen.

HyImpulse hat vor kurzem den ersten deutschen, privat finanzierten Raketenstart erfolgreich durchgeführt und kürzlich eine Förderung von 5 Millionen Pfund von der UK Space Agency erhalten. Christian Schmierer, der Mitgründer des Raumfahrt-Startups aus der Region Heilbronn, wird über die Herausforderungen der Branche und die Erfolge seines Unternehmens sprechen.

Damit liefern die Speaker Impulse für unseren europäischen Wirtschaftsstandort in den entscheidenden Zukunftstechnologien KI, Cloud, Greentech, Industrial Tech, Cybersecurity und NewSpace.

Eine ständig aktualisierte Liste der Speaker ist auf der Website verfügbar: heilbronnslushd.com/speaker.

Das Programm der Heilbronn Slush’D 2024 umfasst Keynotes, Panels und Fireside Chats, die tiefgehende Einblicke in aktuelle Themen der Tech-Branche bieten. Neben den Pitchwettbewerben für Startups werden verschiedene Networking-Formate angeboten, die den direkten Austausch zwischen Teilnehmer:innen, Aussteller:innen und Speaker:innen ermöglichen. Bereits letztes Jahr wurden an nur einem Nachmittag mehrere hundert Meetings vereinbart.

Gewinnchancen für Startups

Die Heilbronn Slush’D 2024 bietet Startups verschiedene Pitch-Competitions mit attraktiven Preisen. Der ONE Hundred Award umfasst ein Investment von 100.000 Euro für Pre-Seed-Startups mit B2B-Fokus, die sich in einem frühen Entwicklungsstadium befinden und bereits erstes Marktinteresse wecken konnten. Die Gewinner werden von einer Jury aus Branchenexperten:innen, erfolgreichen Unternehmer:innen und Investor:innen ausgewählt.

Der ONE Shared Vision Award bietet ein Preisgeld von 10.000 Euro für innovative und disruptive Technologien im Bereich der Künstlichen Intelligenz. Der Campus Founders Community Award umfasst ein Preisgeld von 5.000 Euro exklusiv für Startups, die Mitglied in der Campus Founders Community sind. Die Gewinner werden durch eine Live-Abstimmung während der Veranstaltung ermittelt. Schließlich werden beim CyberOne High-Tech Award, gefördert vom Land Baden-Württemberg, Auszeichnungen in den Kategorien Digital Tech, Med Tech und Industrial Tech vergeben. Die Finalist:innen werden auf der Heilbronn Slush’D ihre Pitches präsentieren.

Weitere Informationen zu den Awards und der Bewerbung sind auf der Website verfügbar: heilbronnslushd.com/pitch-competition.

Erfolgsgeschichten der Slush’D Alumni

Die Heilbronn Slush’D hat in der Vergangenheit zahlreiche Erfolgsgeschichten hervorgebracht. SemorAI gewann 2022 das „Golden Ticket“ für das AI Founders Accelerator Programm und erhielt später Investitionen von der Campus Founders Venture Studio & D11Z Ventures. Das Unternehmen konnte seither mehrere Blue-Chip-Kunden aus der Automobilindustrie gewinnen und eröffnete daher auch 2023 ihr Büro in Heilbronn. Ventus sicherte sich 2023 den 100.000 € Investment und konnte seither namhafte Kunden wie Mercedes, Toyota und Hyundai gewinnen.

Act’ble, die Entwicklerin des weltweit ersten 3D-gedruckten Spitzenschuhs, gewann einen Cash Prize auf der Heilbronn Slush’D 2022. Seitdem konnte das Team viele virale Erfolge in dAnoen sozialen Medien verzeichnen, darunter eine Zusammenarbeit mit Joy Womack, der ersten amerikanischen Ballerina, die in das russische Bolschoi-Theater in Moskau aufgenommen wurde. Die erste Auflage ihres Ballettschuhs war unmittelbar ausverkauft.

Quelle PIABO Communications