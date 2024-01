Heilpflanzen aus dem Orient: das Schwarzkümmelöl von Nature Basics

Milch und Honig sowie kostbare Öle waren bereits im alten Ägypten das Schönheitsrezept für eine Haut, wie Samt und Seide. Man sagt, dass sogar Cleopatra und Nofretete Schwarzkümmelöl als jugendliches Elixier verwendet haben, was die Jahrtausendealte kulturelle Bedeutung des Öls unterstreicht. In der traditionellen Heilmedizin wird Schwarzkümmelöl verschiedene Wirkungen zugeschrieben, darunter die potenzielle Behandlung von Hautproblemen und Allergien sowie die Unterstützung des Organismus und der Förderung des Immunsystems. Das Nature Basics Schwarzkümmelöl besteht aus reinem, natürlichem Schwarzkümmelöl in Bio-Qualität, welches von Natur aus reich an Vitaminen und Mineralstoffen ist.

Nature Basics Schwarzkümmelöl. Für eine strahlende Haut und einen gesunden Körper.

Wie wird Schwarzkümmelöl hergestellt?

Schwarzkümmelöl kommt aus den Samen der Pflanze Nigella Sativa. Das Öl wird durch die schonende Kaltpressung der kleinen, dreieckigen Schwarzkümmelsamen gewonnen. Die Schwarzkümmel Pflanzen, aus denen das Nature Basics Schwarzkümmelöl gewonnen wird, stammen aus Ägypten.

Wie sollte man das Produkt verzehren? Einfach täglich zwei Kapseln ägyptisches Schwarzkümmelöl mit Wasser zum Essen einnehmen.

Nature Basics – die Essenz der Natur. Nature Basics legt bei seinen Produkten besonders Wert auf die Inhaltsstoffe, Verpackung und Nachhaltigkeit.

100% Vegan

CO2-neutral (offizieller Partner von Climate Partner)

Vollkommen rein und natürlich

Glutenfrei

Hochdosiert und in bester Qualität

Wiederverwendbarer Glasbehälter aus Braunglas mit Etiketten aus Graspapier

Kapseln aus rein pflanzlicher Zellulose bzw. Maisstärke

Einige Produkte auch im 100% kompostierbaren Nachfüllbeutel mit doppelter Kapselmenge erhältlich

Pro verkauftem Produkt pflanzt Nature Basics in Kooperation mit Eden Reforestation einen Baum

Über Nature Basics

Nature Basics wurde 2020 in Mainz gegründet und gehört zur founderholics GmbH. Die Marke steht für nachhaltige, klimapositive und qualitativ hochwertige Nahrungsergänzungsmittel, die den Körper von innen heraus stärken und für eine optimale Ergänzung zu einer ausgewogenen Ernährung sorgen. Die Supplements werden alle mit ärztlichem Fachwissen und Experten aus der Naturheilkunde entwickelt. Es wird größte Sorgfalt auf die Reinheit der Inhaltsstoffe gelegt. Alle Produkte entstehen ausschließlich aus den Elementen natürlicher veganer Quellen und beinhalten keine unerwünschten Zusatzstoffe.

Das Schwarzkümmelöl von Nature Basics ist online unter naturebasics.de erhältlich. Es kostet 34,90 €.

Quelle Sonja Berger Public Relations