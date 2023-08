Heilsamer Hopfen hat Saison

Wellness- & Genusshotel Der Eisvogel setzt auf heimische Nutzpflanze –Bäder und Massagen für mehr Wohlgefühl

Hurra, Erntezeit! Alljährlich findet in der bayerischen Region Hallertau, dem größten zusammenhängenden Hopfenanbaugebiet der Welt, gegen Ende August beziehungsweise Anfang September die Ernte des „Humulus lupulus“ statt. Seit Jahrhunderten wird hier auf einer Fläche von 2.400 Quadratkilometern zwischen den Städten München, Ingolstadt, Regensburg und Landshut die bayerische Pflanze kultiviert. Ist das Hanfgewächs in erster Linie eine wichtige Zutat für die Herstellung von Bier, kann es auch bei vielerlei Beschwerden wie Erschöpfung, Migräne oder Rheuma helfen.

Das Wellness- & Genusshotel Der Eisvogel, das nahe Neustadt an der Donau inmitten der historischen Hopfenregion in Niederbayern liegt, setzt auf die wissenschaftlich erwiesene gesundheitsfördernde Wirkung der traditionellen Pflanze. So bildet das sogenannte „Gold der Hallertau“ den besonderen Schwerpunkt im Eisvogel Spa, das entsprechende Massagen, Packungen und Bäder mit Hopfen anbietet. Dazu zählen etwa das Hopfendolden-Bad oder die Hopfenstempelmassage, für die während der Erntezeit frische Blüten verwendet werden. Die ätherischen Öle und die hoch­wirksamen Inhaltsstoffe der Heilpflanze stärken Herz und Kreislauf, wirken durchblutungs­fördernd und ausgleichend.

Die Übernachtungspreise im Wellness- & Genusshotel Der Eisvogel beginnen bei 175 Euro pro Person im Doppelzimmer mit Verwöhn-Pension und vielen Inklusivleistungen. Weitere Informationen finden sich unter www.hotel-eisvogel.de.

Entspannend und beruhigend erweist sich die Hopfenstempelmassage, welche das Gefühl vermittelt direkt im Hopfengarten zu sein. Die in den Trieben enthaltenen Phytohormone regen außerdem die Kollagenproduktion an, straffen die Haut und fördern die Durchblutung. Die 50-minütige Massage kostet 85 Euro. Beim Hopfendolden-Bad sorgen frisch getrocknete Zapfen und reines Hopfen-Öl für ein pflegendes und entspannendes Bade-Erlebnis. Ein 20-minütiges Hopfendolden-Bad ist für 49 Euro buchbar.

Pünktlich zur Erntezeit wird der 1.600 Quadratmeter große Spa-Bereich des familienge­führten Vier-Sterne-Superior-Hauses zusätzlich mit duftenden Zweigen dekoriert. Im Eisvogel Spa genießen Erholungssuchende nicht nur die vielfältigen Anwendungen mit den für das Hotel typischen Naturheilmitteln Hopfen, Moor und Schwefel, sondern auch ver­schiedene Saunen, ein Dampf- und Schwefelbad sowie das „Badhaus“ mit Indoorpool inklusive Panoramablick in den Hotelgarten.

Bild © Wellness- & Genusshotel Der Eisvogel

Quelle STROMBERGER PR GmbH