HERBAL SPA Entspannung pur im basischen Kräuterbad

Mit HERBAL SPA wird das Bad zuhause zum basischen Kräuterbad – für die pure Entspannung mit der reinen Kraft der Natur

Der Herbst nähert sich, die gemütliche Zeit beginnt – da ist ein ausgiebiges Entspannungsbad genau das Richtige. Das wird jetzt zum basischen Kräuterbad: mit dem Badekissen HERBAL SPA! Es besteht aus basischen Salzen, natürlichen Kräutern und ätherischen Ölen und verzichtet auf künstliche Zusätze sowie Farb- und Duftstoffe. Für eine natürliche Reinigung und schonende Pflege der Haut: einfach Kräuterkissen in das einlaufende Wasser legen und anschließend bei wohltuendem Aroma entspannen. Das Kissen kann dabei im Wasser bleiben und ist vielseitig einsetzbar: Als Badeschwamm zum sanften Abtreiben der Haut oder als Kräuterpad, das auf gewünschte Körperstellen aufgelegt werden kann. Mit den beiden Sorten „Entspannungszeit“ und „Erkältungszeit“ können die Herbst- und Wintermonate kommen!



Wohltuend, praktisch und natürlich

HERBAL SPA bringt die reine Kraft der Natur in ein kompaktes Kissen aus hautfreundlichem Vliesmaterial. Der Stoff gleitet sanft über die Haut und die ätherischen Öle sorgen für Entspannung pur für die Sinne. Thomas Wiederer hat das natürliche Kräuterbad im Kissenformat an eine Idee seines verstorbenen Vaters angelehnt. Als er seinem guten Freund Daniel Schreiner bei einer Wanderung davon erzählte, haben sie die Idee zusammen weiterentwickelt und das Startup My Herbal Spa gegründet. Gemeinsam stellten die beiden ihr Startup in der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ vor – und können sich nun über einen Deal mit Investor Ralf Dümmel freuen!

Vor über 20 Jahren hat mein Vater begonnen, Heubäder in kompakter Form herzustellen. 2017 verstarb er dann leider viel zu früh und ich fand in seinem Nachlass die ersten Erarbeitungen. Diese Idee ließ mich nicht mehr los – also erzählte ich Daniel davon. Uns verbindet die Liebe zur Natur und so gründeten wir My Herbal Spa. Jetzt wollen wir gemeinsam mit Ralf und seinem Team unser Startup aufs nächste Level bringen. Wir sind sehr dankbar für diese Chance und freuen uns über die löwenstarke Unterstützung.“ Thomas Wiederer Gründer von My Herbal Spa

„Der Auftritt von Thomas und Daniel und ihre Idee, mit einer Badewanne zu uns in die Löwenhöhle zu fahren, waren einfach sensationell. Ich habe sofort gemerkt, dass sie für ihr Produkt brennen. Ihr HERBAL SPA Kräuterkissen bietet pure Entspannung – genau das Richtige für alle, die gerne ein ausgiebiges Bad genießen und dabei auf die Kraft der Natur vertrauen. Das gehört ab sofort in jede Badewanne! Es besteht aus basischen Salzen, natürlichen Kräutern und ätherischen Ölen und verzichtet auf künstliche Zusätze sowie Farb- und Duftstoffe. Für eine natürliche Reinigung und schonende Pflege der Haut: einfach Kräuterkissen in das einlaufende Wasser legen und anschließend bei wohltuendem Aroma entspannen. Der Wellness Teebeutel für die Badewanne. Einfach mega!“ Ralf Dümmel Investor und Geschäftsführer DS Unternehmensgruppe

HERBAL SPA ist unter www.herbal-spa.de aktuell für 7,99 € – aber auch im Handel – erhältlich.

Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Quelle DS Produkte GmbH/ My Herbal Spa GmbH