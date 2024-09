Herbsterlebnisse auf Schritt und Tritt rund um Algund

Algund liegt im Meraner Land, einer von Sonne und Wärme begünstigten Region Südtirols. Der Herbst ist hier eine besonders verlässliche Wanderzeit. Jede Woche wird der Radius erweitert, für geführte Wanderungen auf Spuren von Keschtn, Wein, den Sonnenauf- und untergängen in den Dolomiten.

Algund, das Gartendorf bei Meran, bietet jeden Mittwoch bis Ende Oktober geführte mittelschwere Touren mit einem Wanderführer an. Das Ziel sind rot gefärbte Weinhänge, Herbstwälder, bunte Almwiesen, einsame Gipfel und unbeschreibliche Ausblicke – kurz: die Schönheiten Südtirols. Besonders schöne Impressionen versprechen auch die Sonnenauf- und -untergangs-Wanderungen an drei Freitagen im September mit grandiosen Aussichten in die Dolomiten, während die Sonne ein unbeschreibliches Naturschauspiel inszeniert.

Jeden Mittwoch auf großer Tour

Bei den Mittwochs-Wanderungen geht es einmal auf Spuren Albrecht Dürers durch den Süden Südtirols. Er war um 1500 durch das Eisacktal Richtung Venedig unterwegs, um einen Auftrag auszuführen. Von Neumarkt führt die Höhenetappe am alten Pilgerhospiz „Klösterle“ vorbei mit einer wunderbaren Aussicht über das Unterland, über eine alte Römerbrücke und durch die Weinberge nach Salurn. Traumhafte Ausblicke versprechen auch die Gipfeltouren auf den knapp 2.000 Meter hohen Spieler bei Hafling, den Salten und den Vinschger Sonnenberg. Im Herbst ist die Wanderung am „Keschtnweg“ von Pinzagen nach Feldthurns besonders schön. Unter den Dächern mit goldgelb gefärbten Blättern geht es über die Mittelgebirgsterrasse oberhalb von Brixen an den östlichen Ausläufern der Sarntaler Alpen entlang.

Auf dem ersten Teilstück des insgesamt 90 Kilometer langen Waldweges werden kleine Weiler, altehrwürdige Bauernhöfe und Kulturdenkmäler aufgespürt. Eine andere schöne Waldwanderung führt am Kalterer Höhenweg von St. Anton nach Altenburg. Immer wieder tun sich traumhafte Ausblicke auf den Kalterer See, das Südtiroler Unterland und die Dolomiten auf. Noch ein Tipp: Wunderschön ist auch die Tour durch das ursprüngliche Schnalstal zu den Finailhöfen von 1290, den einst höchsten Kornhöfen Europas, hoch über dem Vernagt-Stausee. Für alle Herbsttouren sind gute Wanderschuhe, Trittsicherheit und entsprechende Ausrüstung erforderlich. Busfahrt und Wanderführung sind jeweils in der Teilnahmegebühr enthalten. www.algund.info

Algund: Geführte Erlebniswanderungen

06.09.24: Geführte Sonnenuntergangswanderung**

13.09.24: Geführte Sonnenaufgangswanderungen mit Bergfrühstück***

18.09.24: Auf den Spuren von Albrecht Dürer: Der Dürerweg in Neumarkt (mittelschwierig)*

20.09.24: Geführte Sonnenuntergangswanderung**

25.09.24: Gipfeltour auf den Spieler am Hochplateau von Hafling (mittelschwierig)*

02.10.24: Wanderung am „Keschtnweg“ von Pinzagen nach Feldthurns (mittelschwierig)*

09.10.24: Herbstwanderung auf dem Salten (mittelschwierig)*

16.10.24: Wanderung im Schnalstal zum Finailhof (mittelschwierig)*

23.10.24: Wanderung am Vinschgauer Sonnenberg: Von Schlanders nach Allitz (mittelschwierig)*

30.10.24: Wanderung am Kalterer Höhenweg (mittelschwierig)*

Anmeldung: bis 16:00 Uhr am Vortag Tourismusverein Algund, Tel. +39 0473 448 600, info@algund.com

Treffpunkt: jeweils 9:00 Uhr, Rathaus Algund. Kosten: 25,00 € (inkl. Busfahrt + Wanderführung).

Treffpunkt: jeweils 18:00 Uhr, Tourismusverein Algund. Kosten: 25,00 € (inkl. Busfahrt + kl. Jause).

Treffpunkt: jeweils 03:30 Uhr, Tourismusverein Algund. Kosten: 31,00 € (inkl. Busfahrt + Frühstück).

Bild Herbstliches Berg Panorama Meraner Höhenweg Quelle: Benjamin Pfitscher (TV Algund)

Quelle mk Salzburg