Herbstrauschen an der Südsteirischen Weinstraße

Mitten in den Südsteirischen Weinbergen widmet sich das Ratscher Landhaus dem großen Genießen. Von den exklusiven Wellness-Areas in- und outdoor bis hin zu dem Feinschmecker-Restaurant dreht sich alles um Entspannung und Krafttanken inmitten der Natur. Im Herbst leuchten die Weinberge in bunten Farben. Es gibt Sturm und Kastanien und so viel mehr, das die goldene Jahreszeit einzigartig schön macht.

Die milde Herbstsonne lockt noch zum Sonnenbad am glasklaren Naturbadeteich im Weingarten. Der Infinity Pool im Grünen ist wohlig temperiert. Den Weinreben entgegenschwimmen, saunieren, in den Ruheräumen Krafttanken. Eine wohltuende Massage, eine sanfte Kosmetikbehandlung, auf der Saunaterrasse die frische Südsteirische Luft atmen. Es tut gut, wenn Körper und Geist zur Ruhe kommen. Die Feinschmecker lassen sich verwöhnen.

In dem modernen Weingartenrestaurant im zeitgeistigen Design verbindet sich abends die beliebte südsteirische Küche mit kulinarischen Highlights. Der Blick in den Südsteirischen Sonnenuntergang, ein mehrgängiges Menü, das auf der Zunge zergeht, feine Getränke. Das gute Glas Wein genießt im Ratscher Landhaus größte Aufmerksamkeit. Eine erlesene Kollektion aus 600 südsteirischen und österreichischen Weinen steht den Weinliebhabern zur Wahl. Nicht zu vergessen, die internationalen Schätze, die der Sommelier sorgfältig auswählt – das Ratscher Landhaus ist ein Paradies für Weinliebhaber.

Bis spät in den Herbst sind die Wanderer und Radfahrer zwischen den Weinbergen unterwegs. Auf sonnigen Terrassen und in urigen Weinkellern probieren sie die kulinarischen Schätze der Region. Es gibt viel zu entdecken in der bunten Herbstlandschaft an der Weinstraße. Die einen kommen zur Wellness und Me-Time, zum Schlemmen und Verkosten, die anderen zum E-Biken und Wandern. Alle erkunden Sie die Einmaligkeit dieses Stück Österreich mit seinen leidenschaftlichen Gastgebern und „großen“ Winzern. Das Ratscher Landhaus zählt zu den schönsten Unterkünften an der Südsteirischen Weinstraße. Von November bis März ist die Genussoase den Erwachsenen „adults only“ vorbehalten.

