Hi Inov investiert zusammen mit Crédit Mutuel Innovation und den Altinvestoren Seventure und Axeleo Capital im Rahmen einer Serie-A-Finanzierungsrunde 20 Millionen Euro in die E-Commerce Softwarelösung Glopal.

Hi Inov, eine deutsch-französische Venture Capital-Gesellschaft spezialisiert auf digitale B2B-Lösungen, hat an einer Serie-A-Finanzierungsrunde des E-Commerce-Unternehmens Glopal teilgenommen. Neben Hi Inov investieren Crédit Mutuel Innovation, die Altinvestoren Seventure, Axeleo Capital sowie Einzelhandelsexperten wie Motier Ventures (Family Office der Galeries Lafayette) und Pierre Denis (ehem. CEO von Jimmy Choo) insgesamt 20 Millionen Euro in das Unternehmen.

Glopals integrierte Plug & Play-E-Commerce-Softwarelösung ermöglicht es Unternehmen, ihre Umsätze über ihre eigenen E-Commerce-Seiten zu steigern und gleichzeitig die Kontrolle über ihre Kundendaten und ihr Image zu behalten. Seit der Gründung im Jahr 2020 unterstützt Glopal seine Kunden mit der Optimierung von Übersetzungsprozessen, internationalem Marketing, internationalen Zahlungsabläufen, Logistikintegration sowie Steuer- und Zollberechnungen. Durchschnittlich können durch Glopals Softwarelösung die Unternehmensumsätze um rund das Dreifache gesteigert werden.

Aktuell betreut Glopal mit ihrer Softwarelösung 250 Kunden in über 100 Ländern, die für ihre starken Marken mit hohen Wachstumsraten bekannt sind. Unter Anderem sind dies Dior, Balmain, Loewe und Babolat. Das Unternehmen hat bereits mehr als 400 Millionen Dollar an grenzüberschreitenden Transaktionen für internationale Kunden abgewickelt. Dabei kann sich Glopal auf starke technische und kommerzielle Partner wie Google, Meta und Paypal stützen, die es dem Unternehmen ermöglichen, die spezifischen Bedürfnisse jedes Kunden sowie die der Endverbraucher zu erfüllen.

Dr. Wolfgang Krause, Managing Director von Hi Inov, Partner bei Hi Inov, ist von dem Wachstumspotenzial von Glopal überzeugt: „Glopal ist eine bahnbrechende E-Commerce-Softwarelösung, die Tausenden von Unternehmen dabei helfen kann, ihre internationalen Verkäufe auf einfachere, flexiblere und schnellere Weise zu entwickeln. Glopal hat sich mit seinem echten Kunden-ROI bereits bei sehr anspruchsvollen und renommierten Marken bewährt. Mit seiner Technologie und dem Fachwissen des erfahrenen Gründerteams hat Glopal nun die Karten in der Hand, um seinen Aufstieg fortzusetzen“.

Patrick Smarzynski, CEO von Glopal, sagt: „Angesichts der hohen Inflation suchen Marken heute mehr denn je nach einer kosteneffizienten Lösung für den Einsatz auf schnell wachsenden internationalen Märkten. Grenzüberschreitende E-Commerce-Lösungen entwickeln sich zu einer eigenen Kategorie mit wenigen Wettbewerbern. Diese Finanzierungsrunde wird es uns ermöglichen, als grenzüberschreitende Vertriebslösung der nächsten Generation an der Spitze der Entwicklung zu bleiben“.

