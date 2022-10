HistaFood Leckere Snacks für eine histaminarme Ernährung

Sättigend, praktisch und einfach lecker: HistaFood bietet köstliche Alternativen zu histaminreichen Lebensmitteln!

Müsli, Müsliriegel, Brotaufstrich u. v. m. mit leckeren Zutaten wie saftigem Obst, knackigem Gemüse oder feinen Gewürzen

Vegan, glutenfrei und in bester Bio-Qualität

Das hat gleich zwei „Löwen“ in der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ besonders gut geschmeckt: Nils Glagau und Ralf Dümmel gingen ihren ersten gemeinsamen Deal mit den smarten Gründerinnen Ana Hansel und Melina Neumann ein

Echter Bio-Genuss für alle, die sich histaminarm ernähren möchten oder müssen: HistaFood bietet leckere und vielseitige Snacks und Lebensmittel, die sich für eine histaminarme Ernährung eignen! Der würzige Brotaufstrich und das knackige Müsli mit passendem Müsliriegel sind vegan, laktose- und glutenfrei und bestehen aus feinen Bio-Zutaten. Köstlich als kleiner Snack zwischendurch oder sättigendes Frühstück!

„HistaFood ist im Grunde genommen aus unseren eigenen Bedürfnissen entstanden: Wir mussten uns aus persönlichen Gründen über einen gewissen Zeitraum histaminarm ernähren. Die Ernährungsumstellung war ziemlich anstrengend und zeitintensiv. Als wir uns kennengelernt haben, war schnell klar: Das müssen wir ändern! Deshalb haben wir unser HistaFood entwickelt. Wir wollen leckere Convenience-Produkte anbieten, die bei einer histaminarmen Ernährung geeignet sind – und damit das Leben für uns selbst und für viele andere Menschen ein bisschen leichter und vielseitiger machen. Für mehr Lebensqualität und Genuss im Alltag!“ Melina Neumann Mitgründerin von HistaFood

Die beiden Gründerinnen Melina Neumann und Ana Hansel wussten bei ihrem Auftritt in der VOX-Gründershow „Die Höhle der Löwen“ genau, wovon sie sprechen: „Wir sind bzw. waren beide von einer Histaminintoleranz betroffen, haben aber einen gesunden und ganzheitlichen Weg gefunden, um sich bequem histaminarm ernähren zu können.“ Mit ihrem Wissen möchten sie jetzt auch andere unterstützen. Die Investoren Nils Glagau und Ralf Dümmel sind von dem leckeren Geschmack der HistaFood Produkte und der Expertise der Gründerinnen überzeugt: Sie gingen einen Deal mit dem Startup ein.

Genuss rundum: Feiner Brotaufstrich, knackiges Müsli und leckerer Riegel Ob als kleiner Snack zwischendurch oder leckeres Frühstück: Alle HistaFood Produkte sind vegan und glutenfrei, schmecken dank feiner Bio-Zutaten köstlich und bieten eine ideale, sättigende Ergänzung für alle, die sich histaminarm ernähren möchten oder müssen. Leckere Zutaten wie etwa saftiges Obst, knackiges Gemüse, würzige Kräuter und feine Gewürznoten sorgen für den besonderen Genussfaktor!

HistaFood ist unter www.histafood.eu als Brotaufstrich aktuell für 4,99 €, als Müsli aktuell für 4,99 € und als Müsliriegel aktuell für 1,99 € – aber auch im Handel – erhältlich.

„Melina und Ana haben es geschafft – der erste gemeinsame Deal mit Nils Glagau und mir! Sie haben uns mit ihrem Pitch umgehauen. Die Marke HistaFood bietet verschiedene Produkte zur histaminarmen Ernährung an – Aufstrich, Riegel, Müsli und mehr. Die Gründerinnen haben ein mega Sortiment auf die Beine gestellt. Nils und ich freuen uns jetzt, sie zu unterstützen und ihre Produkte in den Handel zu bringen!“ Ralf Dümmel Produktvorstand The Social Chain AG Geschäftsführer DS Unternehmensgruppe

„Ana, Melina und ihr Team beschäftigen sich mit einem Thema, das vielen vielleicht noch unbekannt ist. Ich sehe es daher als gemeinsame Aufgaben zwischen Gründer:innen und uns Löwen, darauf breit aufmerksam zu machen. Und natürlich die Produkte der beiden als praktische Hilfestellung für Betroffene zu verbreiten. Neben ihrem HistaFood haben die beiden mit HistaNutri auch noch hochwertige Nahrungsergänzungsmittel entwickelt, die für eine histaminarme Ernährung geeignet sind.

Uns bei Orthomol verbindet viel mit HistaNutri, denn wir kennen uns aus im Bereich Ernährungsmedizin. Außerdem standen wir vor mehr als 30 Jahren an einer ähnlichen Stelle wie Ana und Melina jetzt und begleiten sie deshalb beim Markenaufbau und Vertrieb sowie ganz gezielt mit unserem Wissen um die Platzierung der Produkte.“ Nils Glagau Investor und Geschäftsführer Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH und Rock B(r)and GmbH

Fotograf: Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Quelle The Social Chain AG