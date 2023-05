Logistik-Dreamteam für E-Commerce-Unternehmen

Hive wählt Sendcloud als Fulfillment-Lösung für D2C-Onlineshops

Sendcloud, die All-in-One Versandplattform für E-Commerce-Unternehmen, hat einen besonderen Kunden gewonnen: das Berliner Scale-up Hive. Hive bietet eine umfassende Unternehmenssoftware, um schnell skalierende E-Commerce-Marken bei ihrem Wachstum zu unterstützen. Mit dem Einsatz von Hives Lösung decken diese Start-ups die gesamte Wertschöpfungskette ab: von der Beschaffung bis zur Auslieferung.

Die Herausforderung für Direct-to-Customer-Gründer (D2C) besteht darin, die Logistikanforderungen auf Autopilot zu stellen, sobald Hunderte von Bestellungen eingehen. Hive hat es sich zur Aufgabe gemacht, D2C-Unternehmen dabei zu unterstützen. Dazu können D2C-Marken ihre E-Commerce-Shops in die Fulfillment-Lösung von Hive integrieren. Langfristig will Hive Lieferzeiten in ganz Europa verkürzen. Dafür hat das Startup in Sendcloud den Partner gefunden, der ihnen eine nahtlose Anbindung an viele Paketdienste ermöglicht.

Die Sendcloud API ermöglicht es Hive, die verschiedenen Datenpunkte der Anbieter zu vergleichen. So wird der beste Speditionsdienst für jedes Paket ermittelt. Darüber hinaus erhält Hive laufend neue Informationen aus den Shopsystemen und dem Fulfillment-Prozess der einzelnen E-Commerce-Shops. Dazu gehört beispielsweise das Gewicht oder die Größe eines Pakets. Sendcloud stellt Hive im Anschluss über die API-Verbindung das Label für die jeweilige Lieferung zur Verfügung, welches dann auf Knopfdruck generiert wird. Um die Bedürfnisse aller Kund*innen zu erfüllen und schnell in neue Märkte zu expandieren, fügt Hive seinem Portfolio ständig neue Speditionsunternehmen hinzu. Mit der Sendcloud API können sie eine neue Zustelloption innerhalb von Minuten live schalten.

Das Zusammenspiel von Hive und Sendcloud ermöglicht es E-Commerce-Shops, die Logistik an Expert*innen auszulagern und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: das Wachstum. Das Carrier-Portfolio von Sendcloud ermöglicht es Hive, ein Multi-Carrier-Setup mit mehr als 15 Paketdiensten und internationalen Sendungen einzurichten. Darüber hinaus nutzt Sendcloud die API, um Labels für Tausende von Sendungen zu erstellen, die von Hive automatisiert gedruckt werden können.

„Versand ist komplex, deshalb sind wir glücklich, dass wir von Anfang an mit Sendcloud zusammengearbeitet haben, und wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft zu intensivieren“, so Oskar Ziegler Mitbegründer und CEO von Hive. Rob van den Heuvel, CEO und Mitbegründer von Sendcloud ergänzt: „Wir freuen uns, Hive als Kunden gewonnen zu haben. Durch unsere Partnerschaft können wir die Komplexität des Versands vereinfachen und Verkäufer*innen schnelle und unkomplizierte Versandprozesse anbieten.“

Bild Hive Team

Quelle AxiCom GmbH