Höhenflüge am Sattlerhof

Genießerhotel & Weingut Sattlerhof: Weine vier Mal unter den Top-10 Österreichs, Punkte-Aufwertung im Genießerrestaurant

Die aktuellen Auszeichnungen sind eine eindrucksvolle Bestätigung für den Kurs der jungen Generation am Sattlerhof: Alexander und Andreas Sattler, die das Weingut biodynamisch betreiben, werden in den aktuellen Weinführern von Gault Millau und A la carte mit Höchstwertungen belohnt. Markus Sattler, der dieses Jahr die Küche von Vater Hannes übernommen hat, klettert im Gault Millau Restaurantführer einen Punkt nach oben.

Zwei Mal im Ranking der Top-10 Weißweine Österreichs, drei Mal im Ranking der besten Sauvignon Blancs und die Höchstbewertung von fünf Trauben für das Weingut: Im neuen Gault Millau Weinguide zählt der Sattlerhof zu den besten und renommiertesten Weingütern Österreichs.

19,5 Punkte sowie die begehrte Auszeichnung „Lieblingswein der Redaktion“ vergab die Redaktion für den Sauvignon Blanc Südsteiermark DAC Ried Alter Kranachberg GSTK 2021. Auch der Sauvignon Blanc Südsteiermark DAC Ried Grassnitzburg Reserve 2017 erhielt 19,5 Punkte.

„Die Sattlerhof-Serie ist schlicht und ergreifend atemberaubend. Was schwierig schien – nämlich, dass die junge Generation das, was Willi Sattler so meisterhaft in die Flasche brachte, noch übertrifft –, ist Realität geworden. Die Biodynamie, der sich Andreas und Alexander begeistert widmen, macht es möglich – und auch, dass Vater Willi voll und ganz hinter alledem steht. Der Sauvignon Blanc Ried Alter Kranachberg – so heißt laut Riedenverordnung nun der historische Teil des Kranachbergs – ist ein großer Wein“, so das Urteil der Redaktion

Der A-la-carte Weinführer vergab Höchstnoten für den Ried Pfarrweingarten Fassreserve 2017 sowie den Ried Pfarrweingarten Morillon 2020.

Im Genießerrestaurant ist seit dieser Saison Markus Sattler am Werk, der mit einem innovativen Kulinarikkonzept, das er als „sanfte Küche“ bezeichnet, aufhorchen ließ. Er setzt auf eine regionale, puristische Küche, bei der vor allem Gemüse einen großen Auftritt hat. Der Guide Gault Millau belohnte dies mit drei Hauben und 16,5 Punkten- einem Plus von einem Punkt.

Besonders lobten die anonymen Tester Markus‘ aufwendige Zubereitungen: „So erfahren wir, dass der Saibling mit Tannennadeln geräuchert wurde. Serviert wird er mit gehobeltem Dotter, Kapern und einer zarten Spargelsauce mit Johannisbeerblattöl. Pure Harmonie. Fantastisch auch der Weidegockel aus dem Dry-Ager, eingestrichen mit Shio Koji. Schwarzes Knoblauchgel, Zitrone und Estragon sind die würdige Bühne für den Gockel. Und so nutzt auch Markus Sattler seine neue Bühne. Da wächst ein Star heran“.

Gemeinsam mit Schwester Anna, die den Service und die Leitung des Genießerhotels innehat sowie deren Partner und Spitzensommelier Thomas Ferrand, bildet Markus das neue junge Dream-Team am Sattlerhof.

Bild V.l.n.r.: Alex, Willi, Maria und Andreas Sattler ©Regina Hügli

Quelle A.R.T. Redaktionsteam Ges.m.b.H.