Hören für den guten Zweck: Mit tonies® die „Stiftung Zuhören“ unterstützen

Wer die Welt verstehen und gestalten will, muss zuhören können. Diese Fähigkeit bereits bei Kindern zu fördern, ist das Ziel der „Stiftung Zuhören“, einer Initiative, die der Audiohersteller tonies® jetzt mit einer ganz besonderen Hörfigur unterstützt: „Die Glücksfüchse“ ist ein Tonie, bei dessen Kauf jeweils drei Euro an die Stiftung Zuhören gehen. Damit will das Unternehmen zum Erfolg der Stiftung beitragen und ganz generell auf das wichtige Thema „Zuhören“ hinweisen.

„Für unseren Spendentonie „Die Glücksfüchse“ haben wir mit der Stiftung Zuhören einen Partner gefunden, dessen Visionen und Ziele sich zu hundert Prozent mit denen unseres Unternehmens decken: Die Fähigkeit des Zuhörens von Kindern zu fördern“, sagt Florian Korting, Head of Category Management & Business Development DACH. „Der Hörsinn ist der erste Sinn, der im Menschen angelegt wird – und er ist die Grundlage all unserer Kommunikation. Wer die Welt verstehen und gestalten will, muss zuhören können. Diese Eigenschaft wollen wir – ebenso wie die Stiftung Zuhören – so früh wie möglich fördern und dazu beitragen, dass Kinder ihre Sprach- und Sprechfertigkeit frühestmöglich auf spielerische Weise entdecken und positiv entwickeln. Die Stiftung Zuhören haben wir als Partner gewählt, weil uns besonders gefällt, wie sie durch Fortbildungen, Lehrmaterial und Impulse für die wissenschaftliche Zuhörforschung konkrete Hilfestellung leistet.“

Die Glücksfüchse ist ein Tonie mit eigenem Content, komplett erdacht und produziert vom Audiohersteller tonies® selbst. Auch das Design wurde inhouse erstellt. Der Tonie ist ein kleiner Fuchs mit einem goldenen Herz in den Pfoten – ein süßer kleiner Kerl, der zudem die schöne Geschichte von Freundschaft, Treue und Glück vereint.

Wäre es nicht schön, wenn sich unsere Wünsche erfüllten? Die beiden aufmerksamen Füchse Poppy und Sam versuchen das. Wer an dem kleinen Brunnen im Stadtpark über seine Wünsche spricht, kann auf den Einfallsreichtum und den besonders feinen Riecher der beiden vertrauen.

Der Spendentonie kommt ab dem 13. Oktober 2023 in den Handel. Drei Euro des Gesamtpreises (16,99 Euro) gehen an die Stiftung Zuhören, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, das Zuhören als Schlüsselkompetenz in allen Bereichen der Gesellschaft und bei allen Altersgruppen zu fördern. Dazu hat sie unter anderem ein breites Angebot an Fortbildungen und Lehrmaterial für pädagogische Fachkräfte aus Kindergarten und Schule entwickelt. Sie setzt zudem auf Impulse für die wissenschaftliche Zuhörforschung, informiert über spannende und hochwertige Hörspiele und bietet eine Plattform für Diskussion und Austausch rund um Zuhören und Zuhörbildung.

Auch Birgit Echtler, Geschäftsführerin der Stiftung Zuhören freut sich über die Zusammenarbeit: „Zuhören eröffnet Welten und macht Spaß! Zuhören weckt nicht nur unsere Phantasie und fordert unsere Konzentration, sondern stärkt insbesondere Kinder in ihrer Sprachentwicklung und ihrer Sprech- und Ausdrucksfreude. Vor allem aber bereichert gutes Zuhören das Miteinander und das Leben in der Gemeinschaft – und das ist wichtig, von Kindesbeinen an. Als Stiftung Zuhören freut es uns daher sehr, mit der tonies GmbH einen starken und kreativen Partner zu haben, der uns in unserem Anliegen – die Begeisterung fürs Zuhören zu vermitteln – unterstützt.“

Bild: tonies Gluecksfuechse

Quelle: tonies GmbH