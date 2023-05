Hohenlohe 4 Talents Wettbewerb

Der Hohenlohe 4 Talents Pitch Day bietet Startups am 27. Juni 2023 aus den Branchen Hightech und IT, Handwerk und Handel sowie Industrie eine einzigartige Möglichkeit, ihre Idee vor einer hochkarätigen Jury zu präsentieren und finanzielle Unterstützung in Form eines lukrativen Stipendiums zu gewinnen. Bewerbungen können noch bis zum 26. Mai unter www.hohenlohe4talents.de eingereicht werden.

Jedes Startup beginnt seine Geschichte mit einer zündenden Geschäftsidee. Nachdem anfängliche bürokratische Hürden genommen wurden, sollten sich dann auch die ersten Erfolge einstellen: Man gewinnt immer mehr Kund:innen, die Umsatzzahlen steigen, das Team wächst. So sollte es bestenfalls weitergehen.

Aber wie macht man das eigene Startup fit für den nächsten Entwicklungsschritt? Welche Maßnahmen sollten konkret ergriffen werden, um das Unternehmen erfolgreich zu skalieren? Wie kann ich gezielt in den Markenaufbau investieren, mich deutlich gegenüber dem Wettbewerb abgrenzen, neue Zielgruppen erschließen und zum Sprung in den großen Markt ansetzen? Genau hier setzt Hohenlohe 4 Talents an, welches von Hohenlohe Plus e.V. initiiert und gefördert wird.

„Eine gute Idee ist ein guter Anfang, aber um ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, braucht es mehr als das. Es braucht eine klare Vision, eine Strategie sowie Ressourcen und manchmal eben auch Unterstützung“, beschreibt Thorben Heinrichs, Geschäftsführer der hfcon GmbH & Co. KG, welche der operative Umsetzer des Events ist. „Hohenlohe 4 Talents bietet genau das – eine Chance für Startups, aus den Branchen „Hightech und IT“, „Handwerk und Handel“ oder „Industrie“, ihre Ideen zu präsentieren, Feedback von Experten zu erhalten und finanzielle Unterstützung zu gewinnen. Somit können sie ihr Unternehmen auf die nächste Stufe bringen.“

Die Finalist:innen erhalten bis zu 12 Monate finanzielle Unterstützung in Form eines Stipendiums, professionelles Coaching und ein Projektbudget von bis zu 5.000 €. Das Event startet nun bereits zum dritten Mal.

„Als Initiator und Förderer des Hohenlohe 4 Talents Pitch Day bin ich unglaublich begeistert von der Entwicklung der Startups, die wir bereits unterstützt haben,“ so Martin Buchwitz Geschäftsführer Hohenlohe Plus. „Es ist inspirierend zu sehen, wie diese Unternehmen ihre Ideen in die Tat umsetzen und ihr Potenzial ausschöpfen, um erfolgreich zu wachsen und sich in ihren Branchen zu etablieren. Ich bin stolz darauf, Teil ihrer Reise zu sein und freue mich darauf, auch in Zukunft weiterhin innovative Ideen und vielversprechende Startups zu unterstützen.“

Bis zum 26. Mai 2023 können sich Gründer:innen einfach online unter www.hohenlohe4talents.de bewerben und sich einen der begehrten fünf Plätze fürs Finale sichern! Am 27. Juni 2023 wird der Pitch Day in der hfcon GmbH & Co. KG Künzelsau stattfinden. Die Startups stehen an diesem Tag vor einer hochkarätigen Jury im Mittelpunkt und präsentieren ihre Geschäftsideen – das Ziel: Ein finanzstarkes Stipendium zu ergattern. Eine großartige Möglichkeit für die eigene Gründungsidee oder das wachstumsorientierte Unternehmen zu begeistern.

Pitch-Day-Kandidat:innen sind für den großen Tag gut gerüstet: Mittels individuelle Trainings und Coachings durch die hfcon GmbH & Co. KG werden sie für die Präsentation individuell vorbereitet und erhalten darüber hinaus hilfreiches Feedback für ihr Pitch-Deck.

Leistungen und Perspektiven der Finalisten sind für die Vergabe des Stipendiums entscheidend. Auch diejenigen ohne Preisgeld sind Gewinner:innen. Denn die hfcon verfügt über viele weitere, nützliche Angebote für innovative Startups, die auf ihrem Weg zum erfolgreichen Unternehmen begleitet werden. So erhalten die Teilnehmenden auch weiterhin, mithilfe von Workshops und persönlichen Beratungsleistungen, Unterstützung bei der Ausgestaltung ihres Geschäftsmodells.

Ihr Startup ist bereit für den nächsten Schritt? Dann nutzen Sie jetzt die Chance und bewerben Sie sich bis zum 26. Mai unter www.hohenlohe4talents.de

Quelle Bild und Text: hfcon GmbH & Co. KG