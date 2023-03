Das Münchner Ferienhaus-Unternehmen Holidu expandiert mit Tochtergesellschaft Bookiply weiter und eröffnet zwei neue Niederlassungen in Frankreich

Das Ferienhaus-Unternehmen Holidu (www.holidu.de) baut seine internationale Aufstellung mit zwei weiteren Niederlassungen der Tochtergesellschaft Bookiply (www.bookiply.de) in Frankreich aus. Es werden lokale Büros in Rennes (Bretagne) und Marseille (Provence-Alpes-Côte d’Azur) eröffnet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und verfügt nun über 22 Standorte in Europa.

Holidu ist ein schnell wachsendes Ferienhaus-Unternehmen, das ein gleichnamiges Buchungsportal für Ferienhäuser betreibt. Unter der Marke Bookiply hat Holidu eine synergetische und sehr erfolgreiche Lösung für Ferienhausvermieter geschaffen. Sie hilft Gastgebern, mehr Buchungen mit weniger Aufwand zu generieren. Ferienhausvermieter können nicht nur auf eine einfach zu bedienende Software zurückgreifen, sondern werden von Reise-Experten vor Ort persönlich unterstützt. Gäste profitieren von einem besonders vertrauensvollen Buchungs- und Urlaubserlebnis.

Nach starkem Auftakt eröffnet Holidu zwei weitere Büros in Frankreich

Bookiply expandierte 2022 nach Frankreich und eröffnete zwei Büros in Lyon und Bordeaux, bevor es 2023 seine Expansion in Marseille und Rennes fortgesetzt hat. Bookiply hat in Frankreich in den ersten beiden Monaten dieses Jahres seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum fast verzehnfacht und bereits über die Hälfte des Umsatzes von 2022 erwirtschaftet.

Holidu-CEO Johannes Siebers erklärt: „Frankreich ist für Holidu einer der wichtigsten und größten Märkte, gemessen an Umsatz und Buchungen, und auch unsere Tochtergesellschaft Bookiply wächst in Frankreich exponentiell. Wir freuen uns, diesen Service nun noch mehr Ferienhausvermietern anbieten zu können. Unser Bookiply-Produkt erfreut sich äußerst großer Zufriedenheit bei Vermieterinnen und Vermietern, und die Bookiply-Häuser erzielen exzellente Nutzerbewertungen bei Gästen.”

Bookiply auf Erfolgskurs in Europa

In den letzten drei Jahren ist die Anzahl der von Bookiply verwalteten Ferienimmobilien in Europa von 5.000 auf über 20.000 Objekte gewachsen. Der mit diesen Bookiply-Ferienunterkünften generierte Umsatz ist von 2019 bis 2022 (Vergleichszeitraum Januar bis Dezember) um das 12-fache gestiegen und macht mehr als die Hälfte des Gesamtumsatzes des Unternehmens Holidu aus. Bookiply ist Marktführer in touristisch wichtigen Regionen in Spanien und Italien. Auch in Frankreich erwartet das Unternehmen starkes Wachstum. Weitere Eröffnungen in Europa sind in Planung.

Bretagne und Provence-Alpes-Côte d’Azur als Schlüssel-Destinationen

Die Attraktivität der Bretagne und Provence-Alpes-Côte d’Azur zeigt sich auch an der hohen Nachfrage: In Hochsaison 2023 sind bereits 80 Prozent der Ferienhäuser und Ferienwohnungen gebucht worden.

Simon Bernès, Head of Sales & Account Management für Frankreich bei Bookiply: „Unser Ziel ist es, den Ferienwohnungsmarkt in Frankreich weiter zu professionalisieren und eine bestmögliche Nutzererfahrung sowohl für Gastgeber als auch Gäste zu ermöglichen.“

