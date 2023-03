Das Startup aus Wien hat mit dem REFILL DEO ein Nachfüllsystem für Deos entwickelt und wurde dafür mit dem GLAMMY Beauty Award ausgezeichnet.

Vergangenen Donnerstag durften die HOLY PIT Gründer Branka und Asmir beim GLAMMY Winners Dinner in Düsseldorf ihre Auszeichnung entgegennehmen. Das REFILL DEO in der Duftrichtung Bergamotte Minze wurde zuvor von rund 20.000 Voting-Teilnehmer:innen als Sieger in der Kategorie Deodorant bestimmt.

Der GLAMMY Beauty Award ist ein Publikumspreis, der von der bekannten deutschen Frauenzeitschrift GLAMOUR ausgerichtet wird. Während der Abstimmungsphase konnte die Community ihre liebsten Beauty-Produkte aus 35 Kategorien wählen.

Hierbei wurde das HOLY PIT REFILL DEO als eine der besten und innovativsten Beauty-Neueinführungen des Jahres 2022 ausgezeichnet. Am 2. März fand nun das GLAMMY Winners Dinner mit bekannten Persönlichkeiten der Kosmetik-Szene in Düsseldorf statt. Hier wurde Asmir und Branka der pinke GLAMMY Beauty Award überreicht.

Gründer Asmir zeigte sich stolz und dankbar: „Es ist uns eine riesengroße Ehre, als österreichisches Startup neben riesigen Marken wie Dyson, Clinique und Chanel dabei sein zu dürfen und in unserer Kategorie gewonnen zu haben. Solche Events sind natürlich auch immer eine tolle Chance, um spannende Kontakte zu knüpfen.“

Das nachfüllbare Deo von HOLY PIT hat 2022 mit dem Green Product Award und dem Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte bereits zwei bedeutende Nachhaltigkeitspreise gewonnen. Außerdem stand das Unternehmen damit im Finale beim Deutschen Nachhaltigkeitspreis. Der GLAMMY Beauty Award ist nun eine weitere Auszeichnung über die sich das Unternehmen freut.

Bild: Gründer Branka und Asmir mit dem GLAMMY Beauty Award ©Johann Sturz

Quelle Holy Pit GmbH