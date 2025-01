Horst Janson gestorben

Grünwald (dts Nachrichtenagentur) – Der Schauspieler Horst Janson ist tot. Er starb im Alter von 89 Jahren, wie mehrere Medien am Dienstag übereinstimmend berichten.

Janson wuchs im Rhein-Main-Gebiet auf und spielte zunächst vor allem auf Theaterbühnen. Größere Bekanntheit erlangte er Ende der 1960er-Jahre als Trapezartist Sascha Doria in der Fernsehserie Salto Mortale.

Weitere berühmte Rollen übernahm er in „Der Bastian“ sowie in den Immenhof-Filmen und in der „Sesamstraße“. Auch in internationalen Produktionen war er zu sehen. Bis in die letzten Jahre stand er weiter auf der Bühne.

