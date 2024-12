Erholung und Genuss in den Alpen: Das Hotel Berghof St. Johann im Pongau

Ein Paradies in den Alpen: Das Hotel Berghof St. Johann im Pongau

Das Hotel Berghof St. Johann im Pongau liegt mitten in einer der schönsten Landschaften Österreichs. Umgeben von Nadelwäldern und Bergen lädt die Umgebung zur Entspannung ein. Das Hotel befindet sich im Alpendorf in St. Johann im Pongau und ist von weiteren Hotels und Unterkünften umgeben.

Bequeme Anreise mit Bahn oder Auto

Die Anreise ist bequem, egal ob mit Bahn oder Auto. Wer mit dem eigenen Auto anreist, findet in direkter Nachbarschaft des Hotels einen Parkplatz mit ausreichend Möglichkeiten. Die Bahnfahrt gestaltet sich ähnlich angenehm und bietet zudem die Gelegenheit, die Umgebung zu bewundern. Das Hotel bietet einen Transferservice, der Gäste von der Haltestelle St. Johann im Pongau abholt. Der Fahrer ist äußerst freundlich und unterhält mit kleinen Anekdoten über die Region.

Herzliches Willkommen im Hotel Berghof

Im Hotel angekommen, wird der Gast von der stilvollen Einrichtung des Eingangsbereichs und den freundlichen Rezeptionisten empfangen. Zusammen mit der Zimmerkarte erhält der Gast Informationen über das umfangreiche Wellnessangebot. Das Hotel bietet einen Indoor-Pool, einen Infinity-Pool, verschiedene Saunen, Ruheräume, Kosmetik- und Massageanwendungen, ein Solarium, einen Fitnessraum sowie eine Hotelbar. Für Kinder und Teenager gibt es einen Kidsclub und einen Gaming-Room. Zusätzlich werden Yoga-Angebote angeboten, die bis 20:00 Uhr am Vorabend angemeldet werden müssen. Im Winter kommen Ski-Begeisterte auf ihre Kosten, während Wanderer in der Umgebung zahlreiche Wanderwege mit unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden und Längen entdecken können. Das Hotel stellt hierzu detaillierte Informationen bereit.

Stilvoll eingerichtete Zimmer mit Bergblick

Die Zimmer des Hotels sind ebenso stilvoll wie der Rest des Hauses eingerichtet. Mit Holzdetails wird eine gemütliche Berghütten-Atmosphäre geschaffen, ohne rustikal zu wirken. Die Zimmer bieten eine wunderschöne Aussicht auf die Berge und die Umgebung. Das Bett garantiert einen erholsamen Schlaf, da die Matratze von hoher Qualität ist. Zwei Kleinigkeiten bieten jedoch Verbesserungspotenzial: In der Toilette fehlte ein Mülleimer, was besonders für weibliche Gäste ungünstig ist, und es gab kein Waschbecken in der Toilette, sodass man den Duschbereich aufsuchen musste.

Entspannung pur: Wellness- und Sportbereiche

Die Wellness- und Sportbereiche des Hotels sind nur mit der Zimmerkarte zugänglich. Die Saunen sind textilfreie Zonen, und die gesamte Anlage ist äußerst sauber sowie stilvoll gestaltet, was zur Entspannung beiträgt. Der Außenbereich des Hotels umfasst einen gepflegten Garten mit einem Pool, der im Sommer geöffnet ist. Der Pool bietet sowohl einen tieferen Bereich für Schwimmer als auch einen flachen Bereich für Kinder. Vom Restaurant aus haben Gäste einen herrlichen Ausblick auf den Garten und die umliegenden Berge. Im Sommer wird dieser durch geöffnete Panoramafenster noch beeindruckender.

Genussvolle Halbpension mit vielfältigem Angebot

Das Hotel bietet Halbpension, die vollkommen ausreichend ist. Das Frühstück findet von 8:30 bis 10:30 Uhr statt. Jeder Gast erhält bei Ankunft einen festen Tisch, der während des gesamten Aufenthalts derselbe bleibt. Beim Frühstück wird eine Übersicht über das Wetter und Aktivitäten des Tages präsentiert.

Das Frühstücksbuffet umfasst eine große Auswahl an Broten, süßen und herzhaften Backwaren, sowie eine Kaffee-Maschine mit verschiedenen Heißgetränken. Tee-Liebhaber finden eine Auswahl an klassischen und exotischen Sorten. Frische Säfte, Wurst- und Käseaufschnitte, Fisch, Bacon, Obst, Müsli sowie selbstgemachte Marmeladen runden das Angebot ab.

Bereits beim Frühstück nimmt das Personal die Bestellung für das abendliche 4-Gänge-Menü entgegen. Dieses wird zwischen 18:30 und 20:30 Uhr serviert. Gäste können sich vorab an einer reichhaltigen Salatbar bedienen. Das Menü bietet täglich eine Auswahl an Vorspeisen, Suppen und Hauptgerichten. Der Nachtisch ist für alle Gäste gleich. Das Essen ist hervorragend und verbindet unterschiedliche Geschmacksrichtungen harmonisch.

Ein Highlight: Der exzellente Service

Das Personal des Hotels ist besonders freundlich und aufmerksam. Die Rezeptionisten, Kellner und das gesamte Team stehen jederzeit bereit, um den Gästen den Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten. Teller werden prompt abgeräumt, und kleine Gespräche mit dem Personal schaffen eine warme und einladende Atmosphäre.

Fazit: Entspannung auf höchstem Niveau

Das Hotel Berghof St. Johann im Pongau ist die perfekte Wahl für alle, die Entspannung, Komfort und exzellenten Service suchen. Die stilvolle Einrichtung, die herrliche Lage inmitten der Alpen und das umfangreiche Angebot machen den Aufenthalt unvergesslich. Ein Besuch lohnt sich – allein schon wegen der kulinarischen Genüsse!

Weitere Infos zum Hotel finden Sie hier

Text und Bilder Pamina Fabienne Elsässer