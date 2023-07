Hotel Steiner in Obertauern: Neues Familienparadies in den Bergen

Es steinert gewaltig in Obertauern: Den besten Ausblick gibt’s im Hotel Steiner nach der Neueröffnung vom Rooftop-BergSPA samt Infinity Pool. Kompromisslos Urlauben für kleine UND große Gäste: Die neue Familienoase bietet ein abenteuerliches Kinderprogramm für Kids sowie Gourmet-Dinner und einen ruhigen Luxus-Wellnessbereich nur für Erwachsene. Visionär ist das neue Indoor-Kinderuniversum mit viel Raum zum Bewegen im Waldspielplatz, Karaoke-Raum, Indoor Sandspielplatz, Kreativatelier und Holzzirkus – ein Platz für Familien zum immer Wiederkommen.

Dank der Indoor-Kinderwelt bauen Kinder ab sofort Sandburgen nicht mehr nur am Meer, sondern inmitten der Salzburger Bergwelt auf knapp 1.800 Metern. Da das Wetter ab und zu nicht mitspielt, wurden Wald und Strand kurzerhand Indoor verlegt. Im Waldspielplatz vergnügen sich Forscher und Entdecker bei einer Reise durch Flora und Fauna und im Holzzirkus wird gehämmert und genagelt. Kleinere Kinder lieben Sand und hier gibt es einen ganzen Raum davon – zum Burgenbauen und Graben. Große Künstler zeigen ihre Talente im Kreativatelier und Sportler lernen im Bewegungsraum neue Freunde kennen. Richtige und schräge Töne kommen in Zukunft aus dem Karaoke Raum, inspiriert von Thomas Steiners Japanreise.

Der BergSPA wurde erweitert, verbessert und verschönert und lädt zum Erholen und in die Berge schauen. Für eine kleine Pause vom Familienleben sorgt der neue Rooftop-BergSPA mit Infinity-Pool, Panorama-Ruheraum, Finnischer- & Zirbensauna – exklusiv für adults only 18+!

GENUSSvollpension: Den Hausherren, Thomas Steiner, finden Gäste im Restaurant oder beim Sortieren der besten Tropfen im Weinkeller. Kulinarik ist Familie Steiners Leidenschaft, wovon auch die Gäste profitieren. Vom Frühstücks- und Mittagsbuffet bis zum Fünf-Gang-Dinner werden den gesamten Tag Köstlichkeiten geboten.

Urlaub in den Bergen: Die Hektik bleibt drunten in den Städten und an den überfüllten Badestränden. Wo im Winter gewedelt und gecarvt wird, lässt sich rund ums Hotel Steiner auch im Sommer Schritt für Schritt eine grandiose Bergwelt entdecken. Eine ruhige Kugel schieben Familien Indoor bei der Kugelbahn. Diese endet beim Hotelausgang aber der Spaß beginnt erneut am Grünwaldsee, so macht Wandern Freude. Egal ob Gipfeleroberung für Spitzensportler oder Kinderwagen-Tour – für jeden ist die passende Route dabei.

Gleich 20 Almen liegen entlang von 20 markierten Wanderrouten, die mit nicht weniger als 280 km Wegen locken. Und traumhafte Panorama-Aussichten verspricht eine Familienwanderung zur Hochalm oder der beliebte Familienrundweg: Die Gnadenalm ist Ausgangspunkt für die „Alles-Alm-Wanderung“, an acht Themenstationen erfahren Besucher wahre Begebenheiten, Kurioses und Wissenswertes zum Leben auf der Alm und den spannenden Lebewesen. Kinder balancieren auf großen Rechen und Sensen und besuchen die Murmeltierfamilie.

Bild Foto: Heldentheater / Hotel Steiner

Quelle A.R.T. Redaktionsteam Ges.m.b.H