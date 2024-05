Alpin Panorama Hotel Hubertus: Ein Hotel zum Staunen: Oben Himmel – unten Erde – ringsum Berge

Kein Jahr vergeht, ohne dass sich das Alpin Panorama Hotel Hubertus mit aufsehenerregenden Neuigkeiten als eine der schönsten Urlaubsdestinationen der Alpen krönt. Die spektakulären Bilder des freischwebenden Infinity-Pools und der scheinbar der Schwerkraft trotzenden Wellnessplattform Heaven & Hell sind in den letzten Jahren wohl keinem Genießer entgangen. Am 16. Mai 2024 startet das Aktiv- und Wellnesshotel in die Sommersaison 2024. Die Liste der Neuheiten, die den Urlaubsgenuss erneut toppen, ist lang.

Der bestehende SPA-Bereich für Massagen und Beauty-Behandlungen wurde komplett erneuert und erstrahlt auf einer Fläche von über 400 m² in neuem Glanz. Der Restaurantbereich erhielt einen zusätzlichen neuen Speisesaal mit herrlichem Panoramablick, der die Jagdstube ersetzt. Die Jagdstube wiederum wurde umgebaut und dient nun als Office-Bereich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wodurch auch eine höhere Qualität in den Arbeitsabläufen gewährleistet ist. Weiters hat die Gastgeberfamilie Gasser den in die Jahre gekommenen Bikeraum in eine moderne Bikegarage umgewandelt.

Ausgestattet mit Servicestation, Waschanlage, Ladestationen für E-Bikes und vielem mehr.

Auch die Gärtner haben 100 Prozent gegeben: Um die Vielfalt zu fördern, pflanzten sie zusätzliche Bäume und Sträucher auf dem Hotelgelände. Im Garten-Sauna-Nacktbereich wurde ein neues Kaltwasserbecken angelegt. Die Küche wurde erweitert, sodass neben der ¾-Pension auch eine Mittags-À-la-carte-Karte mit ausgewählten Gerichten angeboten wird. Sogar ein eigener Room-Service verwöhnt die Genießer im Hubertus.

Das Alpin Panorama Hotel hat das große Glück, an einem besonders schönen Aussichtspunkt in den Dolomiten zu stehen. Bis zu fünfzehnmal in der Woche marschieren die Wander- und Aktivguides des Hauses mit den bergbegeisterten Gästen zu Highlight-Touren in die Natur. Der Leading Spa Award bescheinigt dem Resort In- und Outdoor-Wellness der Spitzenklasse. Unter der Federführung des international erfahrenen und für seine Kochkunst gefeierten Kochs Antonio Triscari verschmilzt in der Hubertus-Küche der kühle Norden mit dem heißen Süden. Das Resultat dieser Fusion sind wahrhaftige Geschmacksexplosionen.

Wer sich auf das „Erlebnis Hubertus“ einlässt, wird eins mit sich und der Natur. Dieser Ort der Lebensfreude und der Ruhe schafft es auf eindrucksvolle Weise, die Grenzen zwischen Architektur und Landschaft, Himmel und Erde, Mensch und Natur verschwimmen zu lassen. Fünf Sterne zeichnen das Alpin Panorama Hotel Hubertus aus – und der große Luxus eines unvergleichlichen Freiheitsgefühls.

