Hubert Luckner im Wellness- und Gesundheitshotel Larimar

Top-Wellness, gesundheitsfördernde Saunaaufgüsse und beeindruckende Aufgusszeremonien mit dem Saunaaufguss-Weltmeister Hubert Luckner erwarten die Gäste im Wellness- und Gesundheitshotel Larimar****S von 26. Jänner bis 2. Februar 2025.

Im Hotel Larimar in Stegersbach genießen Gäste Top-Wellness und täglich geführte Saunaaufgüsse in der luxuriösen Larimar Saunawelt mit 7 verschiedenen Saunen. Ein Highlight ist die Saunawoche mit dem bekannten Saunaaufguss-Weltmeister Hubert Luckner von 26.01. bis 02.02.2025. Unter dem Motto „Schwitzen für die Gesundheit“ stehen täglich sechs gesundheitsfördernde Aufgüsse zu den Themen „Immunsystem stärken“, „Atemwegsbeschwerden lindern“ und „Erkältung vorbeugen“ sowie spezielle „Energie-Aufgüsse“ am Programm. Der Saunaaufguss-Weltmeister aus 2009 sorgt so nicht nur für beeindruckende Aufgusszeremonien, sondern bietet ganz nebenbei auch noch einen faszinierenden Gesundheitsmehrwert: „Beim Saunieren erhitzt sich die Körperkerntemperatur und das Herz-Kreislauf-System wird gestärkt.

Das Schwitzen reinigt die Poren der Haut und unterstützt die Entschlackung des Körpers. Wer regelmäßig sauniert, kann sein Immunsystem gezielt stärken“, erklärt der Saunaaufguss-Weltmeister. Bei seinen speziellen Aufgusszeremonien verwendet Hubert Luckner nur hochwertige, natürliche ätherische Öle und Aromen mit einer besonderen Wirkung und verteilt diese mit seiner speziellen „Wacheltechnik“ im gesamten Raum. Auch auf eine korrekte Atemtechnik legt er großen Wert. So wirkt ein Saunagang nicht nur körperlich, sondern auch geistig und seelisch wohltuend. Zur Verstärkung der Entschlackung und Entgiftung eignet sich nach einem Saunagang ein Besuch in den beiden Meerwasserpools. Entspannung bieten zudem sechs weitere Thermal- und Süßwasserpools und viele luxuriöse Ruheoasen.

Saunawoche mit Saunaaufguss-Weltmeister Hubert Luckner, 26.01.-02.02.2025

6 Sauna-Gesundheitsaufgüsse täglich in der Larimar Saunawelt zu den Themen Immunsystem stärken, Atemwegsbeschwerden lindern, Erkältung vorbeugen, Energie-Aufgüsse u.v.m. Details unter www.larimarhotel.at.

Bild: Sauna-Aufguss-Weltmeister im Hotel Larimar Quelle: Hotel & Spa Larimar

Quelle mk Salzburg