Hundefreundliche Hotels bei Marriott Bonvoy: Von himmlischen Hundebetten und pfotastischen Leckereien bis hin zu „Dogtails“

Marriott Bonvoy bietet eine vielfältige Auswahl an hundefreundlichen Hotels, in denen Gäste ihre vierbeinigen Begleiter mitnehmen können. Egal, ob sie luxuriöse Resort-Aufenthalte auf Mallorca und in Venedig, Städtetrips nach London, Madrid, Rom oder Paris oder Flughafenstopps in Frankfurt planen – Marriott Bonvoy bietet zahlreiche hundefreundliche Optionen für jeden Aufenthaltstyp. Zu den speziellen Annehmlichkeiten auf den Zimmern gehören köstliche Leckereien, marken-eigene Hundebetten und -näpfe, Gassi- und Betreuungsdienste, Gourmet-Menüs sowie Tipps für hundefreundliche Sightseeing-Ziele.

Neal Jones, Chief Sales & Marketing Officer, Marriott International, sagt: „Mit der zunehmenden Zahl an Hundebesitzern* und der ungebrochenen Reiselust unserer Marriott-Bonvoy-Mitglieder beobachten wir eine steigende Nachfrage nach hundefreundlichen Aufenthalten in unseren Hotels in Europa. In unserem breiten Markenportfolio bieten wir zahlreiche hundefreundliche Hotels und Annehmlichkeiten, die die gesamte Familie – sowohl zwei- als auch vierbeinige Mitglieder – während ihrer Reisen glücklich machen.“

Zu den besten hundefreundlichen Hotels aus dem Portfolio von Marriott Bonvoy in Europa gehören:

Sheraton Grand London Park Lane

Im Herzen von Mayfair, direkt gegenüber dem Green Park gelegen, werden im Sheraton Grand London Park Lane nicht nur Gäste, sondern auch ihre vierbeinigen Begleiter willkommen geheißen. Die Zimmerausstattung umfasst ein Hundebett, Näpfe, Futter und Leckerlis, die bei Ankunft bereitstehen. In der Bar Smith & Whistle erwartet die Fellnasen ein kostenloser, köstlicher „Dogtail“, während die Besitzer sich über ein ausgearbeitetes Programm für den perfekten Tag mit Hund in London freuen können. Die „Dogtail“- Speisekarte ist das Ergebnis einer einzigartigen Zusammenarbeit zwischen dem Mixology-Team der Bar und David Jackson, einem Spezialisten für Hundeernährung. Der Bubbly Bow Wow kombiniert hundefreundlichen Prosecco mit pürierten Blaubeeren, während der Poochie Colada Grünkohl, Brokkoli und Kokoswasser enthält. Für Hunde, die Bier mögen, eignet sich der Hound’s Hops mit frischer Minze im Hundebier; der G&T: Ginger Tails löscht den Durst mit frischem Ingwer und Tonic.

Sheraton Frankfurt Airport Hotel & Conference Center / Frankfurt Airport Marriott Hotel

Das Sheraton Frankfurt Airport Hotel & Conference Center und das anliegende Frankfurt Airport Marriott Hotel sind perfekt für Geschäftsreisende und Urlauber, die ihre Hunde mit auf Reisen nehmen möchten. In der Silvesternacht sind sie die ideale Lösung für lärmempfindliche Hunde und ihre Besitzer. Aufgrund der direkten Lage am Frankfurter Flughafen, wo Feuerwerkskörper streng verboten sind, und dank ihrer vierfach verglasten, schalldichten Fenster sind die beiden Hotels bestens für einen ruhigen Aufenthalt geeignet. Gemütliche Hundebetten sorgen dafür, dass auch ängstliche Vierbeiner und ihre Familien eine entspannte Zeit verbringen können.

The St Regis Rome

Im The St. Regis Rome werden Hunde mit Geschenken begrüßt, die vom berühmten Illustrator Gianluca Biscalchin entworfen wurden und das zeitlose Symbol der Città Eterna darstellen. Seine humorvollen Designs schmücken das Hundebett, das Spielzeug und die Futternäpfe, die den Gästen am Ende ihres Aufenthalts als Geschenk mitgegeben werden.

JW Marriott Venice Resort & Spa

Das haustierfreundliche JW Marriott Venice Resort & Spa liegt auf der Isola delle Rose, einer idyllischen Privatinsel vor Venedig. Es ist umgeben von weitläufigen Grünflächen, die Hunden viel Platz bieten, um bei ausgedehnten Spaziergängen die Gegend zu erkunden, Energie abzubauen oder unter einem Baum ein schattiges Plätzchen zum Ausruhen zu finden. Die Zimmerausstattung umfasst ein Hundebett von JW Marriott, Spielzeug, Futter- und Wassernäpfe sowie ein Hygiene-Set.

The St. Regis Mardavall Mallorca Resort

Hunde sind in den luxuriösen Zimmern und Suiten des The St. Regis Mardavall Mallorca Resort äußerst gern gesehene Gäste und erhalten ein Willkommenspaket, Futter- und Wassernäpfe sowie ein bequemes Bett, damit sie sich in den vier Wänden genauso wohlfühlen wie ihre Besitzer. Den Gästen steht ein umfassendes „Doggy Dossier“ zur Verfügung, das Informationen zu den nächstgelegenen Gassirouten, Gassi- und Betreuungsdiensten, 24-Stunden-Tierkliniken sowie den besten Tiergeschäften und -friseuren in der Umgebung enthält. Zusätzlich gibt es ein spezielles Gourmet-Menü für Hunde, das im Zimmer serviert wird.

The Westin Palace, Madrid

Das The Westin Palace, Madrid ist für Gäste und ihre vierbeinigen Freunde der ideale Ausgangspunkt, um Madrid zu erkunden. Es gibt haustierfreundliche Suiten, die ein Heavenly Dog Bed, das von der Marke Westin bereitgestellte Hundebettchen mit einer Federbettmatratze, sowie Futter- und Wassernäpfe umfassen.

Prince de Galles, a Luxury Collection Hotel, Paris

Im Prince de Galles, a Luxury Collection Hotel, Paris werden Haustiere wie Familienmitglieder behandelt – mit allem Komfort und der Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Bei der Ankunft werden in den Gästezimmern kuschelige Hundebetten aufgestellt, zusammen mit Näpfen und Mineralwasser. Ein spezielles Concierge-Team steht zur Verfügung, um bei Hundesitter-Services zu helfen und verschiedene Spazierweg-Routen je nach Länge zu empfehlen.

Weitere Informationen zu den Geschäftsbedingungen und den Preisen für haustierfreundliche Aufenthalte sind bei Buchung über die Marriott Bonvoy App auf www.marriott.com verfügbar.

*Laut dem World Population Review 2024 gibt es weltweit mittlerweile über 1 Milliarde Haustiere, wobei demografische Veränderungen, steigende Einkommensniveaus und die Covid-19-Pandemie dazu beigetragen haben, dass mehr Menschen Hunde besitzen.

Bild:Sheraton Frankfurt Airport Hotel & Conference Center © Marriott International

Quelle:Marriott International