Die Beauty-Tech-Brand Dr. M. Phytoplasma Cosmetic setzt seit jeher auf “Clean Beauty”. Soll heißen, die Produkte enthalten reine und hoch wirksame Inhaltsstoffe, die Produkte sind so natürlich wie möglich, auf alles unnötige wird verzichtet. In diesem Zuge basieren einige Produkte von Dr. M. Phytoplasma Cosmetic auf Oligo-Hyaluron – oder auch Hyaluron 2.0.. Warum? Weil es noch wirksamer ist. Und das hat mehrere Gründe.

Oligo-Hyaluron vs. herkömmliches Hyaluron: Der entscheidende Unterschied

Keine Frage: Hyaluronsäure ist ein bewährter Bestandteil in der Hautpflege, der für seine Fähigkeit bekannt ist, Feuchtigkeit zu speichern und die Haut prall und strahlend aussehen zu lassen. Aber was genau ist Oligo-Hyaluron, und wie unterscheidet es sich von herkömmlicher Hyaluronsäure?

Oligo-Hyaluron ist eine Weiterentwicklung der herkömmlichen Hyaluronsäure. Der entscheidende Unterschied liegt in der Molekülgröße. Während herkömmliche Hyaluronsäure größere Moleküle hat, die die äußere Hautschicht nicht leicht durchdringen können, zeichnet sich Oligo-Hyaluron durch kleinere Moleküle aus. Diese geringere Molekülgröße ermöglicht es Oligo-Hyaluron, tiefer in die Haut einzudringen und dort seine erstaunlichen Wirkungen zu entfalten.

Bernd Kuhs, Chemiker und Mitgründer von Dr. M. Phytoplasma Cosmetic. erklärt: „Oligo-Hyaluron ist ein Gamechanger im Bereich der Hautpflege. Aufgrund seiner kleineren Molekülgröße kann es tiefer in die Haut eindringen und die Feuchtigkeitsbindung und Elastizität verbessern. Dies führt zu einer sichtbar glatteren und jugendlicheren Haut.“



Die Vorteile von Oligo-Hyaluron auf einen Blick

Tiefere Feuchtigkeitsversorgung: Die kleinen Moleküle dringen tiefer in die Haut ein, um Feuchtigkeit effektiver zu speichern und die Haut von innen heraus zu hydratisieren.

Glättung von feinen Linien und Falten: Oligo-Hyaluron unterstützt die Haut bei der Verringerung von Falten und feinen Linien, was zu einem jugendlicheren Erscheinungsbild führt.

Verbesserte Elastizität: Durch die Unterstützung der Kollagenproduktion trägt Oligo-Hyaluron dazu bei, die Hautelastizität zu erhöhen und die Spannkraft der Haut zu verbessern.

Beruhigung und Regeneration: Oligo-Hyaluron hilft bei der Beruhigung der Haut und fördert die Regeneration, was sie ideal für empfindliche Hauttypen macht.



Die “Hero”-Produkte von Dr. M. Phytoplasma Cosmetic mit Hyaluron 2.0

Dr. M. Phytoplasma Cosmetic hat zwei Produkte entwickelt, die die Vorteile von Oligo-Hyaluron nutzen, um die Hautpflegeeffekte zu maximieren:

Hk Hyaluronsäurekomplex: Dieses Produkt ist ein konzentrierter Hyaluronsäurekomplex mit Oligo-Hyaluron. Es ist ideal für die tägliche Anwendung und kann morgens und abends auf die gereinigte Haut aufgetragen werden. Der Hk Hyaluronsäurekomplex hydratisiert die Haut intensiv und unterstützt die Glättung von feinen Linien und Falten. Die leichte Textur zieht schnell ein und hinterlässt die Haut erfrischt und jugendlich strahlend. Im 30 ml Airless Dispenser 58,- Euro

Fmaa Face Mask Anti-Aging Biocellulose: Die Anti-Aging Maske von Dr. M. besteht aus einem neuen Biomaterial, welches durch Fermentation von Kokoswasser und Aloesaft hergestellt wird. Es entspricht der körpereigenen Hautmatrix und kann Wirkstoffe deshalb optimal in tiefere Hautschichten transportieren. Die Sheet-Mask ist eine intensive Anti-Aging-Behandlung, die mit Oligo-Hyaluron angereichert ist. Die Biocellulose-Maske passt sich perfekt an die Gesichtskonturen an und ermöglicht eine tiefgehende Feuchtigkeitsversorgung. Nach der Anwendung fühlt sich die Haut erfrischt, straffer und jugendlicher an. Diese Maske eignet sich besonders gut für regelmäßige Spa-Tage zu Hause. Fmaa Face Mask Anti-Aging Biocellulose 14,90 €

