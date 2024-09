Hydrosol zeigt Softeis-Lösungen, Pflanzenfettsahne für warme Regionen und proteinreiche Chicken Chips

In den vergangenen fünf Jahren ist der weltweite Umsatz von Speiseeis kontinuierlich gestiegen. Laut Innova Market Insights lag die jährliche Wachstumsrate bei gut 7,3 Prozent – Tendenz weiter steigend. Zu den beliebten Trendkategorien gehört unter anderem Softeis. Aus diesem Grund präsentiert Hydrosol auf der Gulfood Manufacturing in Dubai ein etabliertes Stabilisierungssystem zur Herstellung von Softeis. Das Besondere daran ist das einfache Handling: Das Endprodukt kann bequem vor Ort in der gewünschten Menge hergestellt werden. Einfach das Funktionssystem mit wenigen Grundzutaten in der Softeismaschine zubereiten. Das Ergebnis ist ein hochwertiges Speiseeis mit cremiger Textur und authentischem Vanillegeschmack.

Die flexible Rezeptur ermöglicht eine breite Range an Softeis-Spezialitäten in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen.

Ein weiteres Highlight ist eine Pflanzenfettsahne, die insbesondere für warme Regionen bestens geeignet ist. Das neue Stabilisierungssystem aus der Stabimuls ICR-Reihe macht es möglich. Das System und natürlich auch das Endprodukt lassen sich selbst bei warmen Temperaturen optimal lagern. Die aufgeschlagene Pflanzenfettsahne überzeugt durch ein sehr hohes Aufschlagvolumen von 400 Prozent. Ein weiterer Pluspunkt ist die Standstabilität: Auf Torten und Kuchen behält der Schaum auch ungekühlt über einen längeren Zeitraum seine stabile Konsistenz.

Für den herzhaften Genuss präsentiert Hydrosol die neuen Hähnchen Chips mit hohem Proteingehalt. Basis hierfür ist das bewährte System aus der PLUSstabil-Reihe, das ursprünglich für Frischfleischzubereitungen wie Kebab oder Schawarma entwickelt wurde. Das System hat ein gutes Bindevermögen und verhindert, dass Flüssigkeiten austreten. Auf diese Weise lässt sich die Ausbeute erhöhen. Mit der neuen Anwendung als Hähnchen Chips entstehen daraus attraktive Snacks, die als High Protein Produkt deklariert werden können. Näheres zu diesen und anderen Neuheiten erfahren Messebesucher am Hydrosol-Stand R-N11 in der Sheik Rashid Hall.

Bild: Hydrosol Hands on Whipped Vegetable Fat Cream 1 Copyright-Giorgio Scarlini

Quelle Bild und Text: Hydrosol GmbH & Co. KG.