ICONIC Car Days 2024 im Impulshotel FREIGOLD

Zum allerersten Mal finden 2024 die ICONIC Car Days by Hotel FREIGOLD statt. Das PS-Event für Porsche 911, Ferrari und Mercedes AMG Driver.

Von 16. bis 19. Mai 2024 präsentieren die Porsche 911 Fahrer ihren ICONIC auf dem roten Teppich. Gemeinsam mit Rallyelegende Walter Röhrl sind sie eine:r der ersten ICONICs. Von 27. bis 30. Juni 2024 sind die Ferraris am Start und von 25. bis 28. Juli 2024 laufen die Mercedes AMG auf Hochtouren.

Das Hotel FREIGOLD lädt zu den ICONIC Car Days. Vier entspannte und erlebnisreiche Tage mit vielen PS- und Genuss-Abenteuern rund um die historische Kultur- und Braustadt Freistadt und im Impulshotel FREIGOLD stehen auf dem Programm. Die Teilnehmer dürfen sich auf die schönsten Strecken durch das Mühlviertel freuen. Herrliche Aussichten, Sonderprüfungen mit Zeitmessung und hitzige Gleichmäßigkeitsfahrten (natürlich nach StVO) sind inklusive. Die Supercar-Aficionados sind eingeladen, die PS-Power ihres ICONIC Car unter Beweis zu stellen.

Am Freitag führt die Route zum Lunch im Schloss Tannbach, einer atemberaubenden, privaten Schlossanlage in Gutau im Mühlviertel.

Das Hotel FREIGOLD toppt die ICONIC Car Days 2024 mit vielen Highlights im Hotel: mit kulinarischen Erlebnissen in dem einzigartigen SKY-Restaurant, mit Kabarett, Showacts, Party open end, Drinks und Live-Musik. In den Deluxe Zimmern und Deluxe Suiten finden die Driver zwischen dem großartigen PS-Programm Ruhe und Entspannung. Im SKY SPA baumelt die Seele und im schwebenden SKY-Pool in 36 Meter Höhe erleben die Gäste großartige Aussichten.

Das FREIGOLD Impulshotel ist immer gut für erfreuliche Überraschungen. Wer glaubt, er habe in Sachen Hotel und Erholung schon alles gesehen, der wird staunen. Das erste Impulshotel dieser Art ist eine Entdeckungsreise in eine Welt abseits gewohnter „Pfade“ und außerhalb etablierter Komfortzonen. Wer will, findet hier den ganzen Tag über inspirierende Aktivitäten, entdeckt Neues und nimmt wertvolle Anregungen für ein positives Mindset mit.

ICONIC Car Days alles inklusive im Hotel FREIGOLD

Leistungen:

Übernachtung im Deluxe Zimmer oder einer Deluxe Suite, vitales Frühstücksbuffet und Abendmenü auf Food-Sharing-Plates für 2 Personen im SKY-Restaurant, Boxenstopps Freitag und Samstag für Mittags-Lunch & Kaffee und Kuchen auf der Fahrtstrecke, Startnummern und Roadbook für die Strecken, verschiedene Sonderprüfungen und Zeitmessung, Gleichmäßigkeitsfahrten, Verleihung des „ICONIC Award 1st Day“, „ICONIC Award 2nd Day“ und „ICONIC Award Full Days“, Showacts, kulinarische Highlights, Kabarett, Live-Musik, Party, SKY-SPA, Parkplatz in der Tiefgarage, ausgesuchte Getränke (Kaffee, Tee, Wasser, Wein, Prosecco und Bier) von Donnerstag bis Samstag, Erinnerungsgeschenk

Bild Impulshotel FREIGOLD

Quelle © mk Salzburg