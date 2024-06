Ihr Investment. Bleibt in der Familie. – Falkensteiner setzt auch bei aktueller Crowdinvestment-Kampagne auf bedachte Expansion

Die 12. Crowdinvestment-Kampagne der Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) läuft seit dem 14. Juni 2024 in Deutschland. Das Familienunternehmen, das dieses Jahr sein 67-jähriges Bestehen feiert, legt auch bei dieser Kampagne einen Fokus auf die maßvolle Weiterentwicklung seiner hochwertigen Hospitality Projekte. Investor_innen und Ambassador_innen erwarten attraktive Benefits, die es so nur bei Falkensteiner gibt.

Am 14. Juni ging die bereits 12. Crowdinvestment-Kampagne der Falkensteiner Michaeler Tourism Group (FMTG) in Deutschland an den Start. Das Interesse ist ungebrochen groß – seit 2017 wurden über 7.600 Investmentorder platziert und über 76 Millionen Euro eingesammelt.

Das aktuelle Angebot des qualifizierten Nachrangdarlehens mit fünf Jahren Laufzeit bietet wieder zwei Zinsoptionen: 6 % p.a. bei einer Zinszahlung in cash oder 8 % p.a. bei einer Zinszahlung in Form von Falkensteiner Hotelgutscheinen – eine Besonderheit am aktuellen Investmentmarkt. „So werden die Zinsen zu realen Wellness- und Urlaubserlebnissen, die in allen Falkensteiner-Urlaubsdestinationen genossen werden können“, erklärt Otmar Michaeler, CEO der FMTG. Zudem erhalten Investor_innen ab einem Investment ab je EUR 10.000 einmalig einen Falkensteiner-Gutschein in Höhe von EUR 1.200. In die Projekte der FMTG können sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen investieren.

Ihr Investment. Bleibt in der Familie.

Der Titel der Kampagne ist Konzept. „Auch als international tätige Tourismusgruppe mit rund 2.000 Mitarbeiter_innen sind wir immer noch ein Familienunternehmen mit starkem Zusammenhalt und über 67 Jahren Erfahrung in der Hospitality“, so Erich Falkensteiner, Aufsichtsratsvorsitzender der FMTG. Dieses fundierte touristische Branchen-Know-how, verbunden mit langjähriger Management- und Entwicklungserfahrung, kurzen Entscheidungswegen, einer internationalen Vertriebsstruktur und einer einzigartigen Can do-Mentalität haben die österreichische Tourismusgruppe zu einem erfolgreichen Hotelbetreiber und -entwickler in sieben Ländern gemacht.

„Wir vereinen in der FMTG die verschiedensten Kompetenzen aus fünf Bereichen der Hospitality – Hotel Operations, Development, Consulting, Invest und Camping“, erklärt Michaeler das besondere Portfolio der Gruppe. „Von der Planung über den Bau zur Betriebsführung, bis hin zu attraktiven Investmentmöglichkeiten bieten wir alles aus einer Hand.“

Mittelverwendung der 12. Crowdinvestment Kampagne

Im Rahmen der 12. Crowdinvestment Kampagne gibt es für Investor_innen aus Deutschland nun die Möglichkeit, in Falkensteiner-Projekte zu investieren. So dienen die generierten Mittel der Übernahme der Anteile des Falkensteiner Resort Punta Skala in den Mehrheitsbesitz der Gruppe und somit indirekt dem weiteren Ausbau in Kroatien. „Hospitality-Projekte in sicheren Mittelmeerländern erleben gerade einen starken Aufwärtstrend“, so Michaeler. „Hier haben wir mit unseren innovativen Konzepten an attraktiven Standorten und unserer 360° Expertise einen klaren Vorteil“. Ein weiterer Teil der Mittel aus der Kampagne bilden die Grundlangen zur Entwicklung eines 5-Sterne Premium Hotels in Licata, Sizilien.

Exklusive Vorteile für Ambassador Club Mitglieder

Für Top-Investor_innen hat die FMTG Invest einen eigenen Ambassador Club gegründet. Dieser bietet die Möglichkeit für exklusive Treffen und persönliche Hintergrundgespräche mit dem Top-Management. Ab einem Investment von EUR 70.000 können ausschließlich investierende Unternehmen den begehrten Ambassador-Status erlangen und sind damit zu einem exklusiven Event eingeladen. Das nächste Ambassador-Event findet vom 20. bis 22. September 2024 im 5-Sterne Falkensteiner Hotel & Spa Iadera in Kroatien statt. Zudem organisiert die FMTG Invest jährlich einen Investorentag, in dessen Rahmen das FMTG-Management alle interessierten Investor_innen über Pläne und Entwicklungen informiert.

Bedachte Expansion und Entwicklung innovativer hochwertiger Projekte

Die FMTG will auch in den kommenden Jahren in eine bedachte Expansion und ein nachhaltiges Wachstum in ihren Kernmärkten Österreich, Kroatien und Italien investieren. Neben Neuentwicklungen setzt sie dabei auch auf qualitätserhöhende Maßnahmen in bestehenden Hotelbetrieben. Reisen ist beliebt wie nie zuvor und davon profitiert die Tourismusbranche stark. Im Gegensatz zur allgemeinen Immobilienbranche, die sich gerade einer Krise gegenübersieht, entwickeln sich gehobene Hotel- und Freizeitimmobilien sehr gut.

Auch die österreichischen Investor_innen sind von den Projekten der FMTG überzeugt. 67 % haben nach der pünktlichen Rückzahlung ihres Investments im September 2023 sofort wieder investiert. „Ich bin überzeugt, dass alternative Investments bei erfahrenen Investor_innen auch in Zukunft beliebt sein werden“, freut sich Anne Aubrunner, Managing Director der FMTG Invest über das große Vertrauen der Crowd. Die langjährige Finanzexpertin ergänzt jedoch: „Es handelt sich bei unserem Angebot um ein direktes Investment in die Zukunft unserer Unternehmensgruppe. Daher ist es besonders wichtig, dass sich die Investor_innen gut informieren, das Produkt verstehen und ein regelmäßiger und aktiver Austausch zwischen uns stattfindet.“

Risikohinweis – Deutschland

Hinweis gemäß § 12 Abs. 2 Vermögensanlagengesetz: Der Erwerb dieser Vermögensanlage ist mit erheblichen Risiken verbunden und kann zum vollständigen Verlust des eingesetzten Vermögens führen. Der in Aussicht gestellte Ertrag ist nicht gewährleistet und kann auch niedriger ausfallen. Für die Crowdinvesting-Kampagne in Deutschland finden Sie auf https://www.fmtg-invest.com/ das von der BaFin gebilligte Vermögensanlagen-Informationsblatt (VIB) der FMTG – Falkensteiner Michaeler Tourism Group AG über die angebotene Vermögensanlage in Form von qualifizierten Nachrangdarlehen.

Bild:(c) FMTG

Quelle:c/o Global Communication Experts GmbH