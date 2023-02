IM Academy ist ein Anbieter von Online-Bildungsressourcen und hat im Jahr 2022 fünf neue Akademien eröffnet, die meisten seit der Gründung der Plattform im Jahr 2013. IM Academy konzentriert sich nicht nur weiterhin auf die finanzielle Bildung, sondern entwickelt auch Programme in neuen Bereichen, darunter ein Reise- und Lifestyle-Service sowie Akademien für Social Media Marketing und die Entwicklung von Denkweisen.

Die Mindset Mastery (MMX) Academy steht für den Schwerpunkt der IM Academy auf der Entwicklung eines psychologischen Ansatzes, der auf positiven Selbstgesprächen und der Offenheit für Mentoren beruht – ein Konzept, das auf jedes Bildungs-, Finanz- oder Geschäftsziel angewendet werden kann.

Für Christopher Terry, Mitbegründer und CEO der IM Mastery Academy, ist Mentoring die Grundlage der Bildung. Das Ziel der Gründung einer Akademie, die sich der Denkweise widmet, ist es, Studenten zu betreuen, die es mit dem Lernen ernst meinen und die Flexibilität einer nicht-traditionellen Online-Plattform schätzen.

„Es ist die Energie, die Sie an den Tisch bringen. Führen Sie bewusst mit Zielstrebigkeit und arbeiten Sie mit einer zuversichtlichen, positiven Einstellung“, sagte Terry kürzlich in einem Instagram-Post. „Manche sagen, dass ‚Einstellung‘ das Zauberwort ist und dass Ihre Einstellung im Leben Ihre Höhe im Leben bestimmt. Wenn Sie mit Menschen zu tun haben, sollten Sie ein Feuer in Ihren Augen haben, während Sie mit ihnen sprechen.“

Wie funktioniert MMX?

MMX wurde entwickelt, um den Studenten der IM Academy die Möglichkeit der Live-Mentorenschaft zu bieten, die für alle Angebote der Academy grundlegend ist. Die Teilnehmer haben Zugang zu wöchentlichen Live-Sitzungen mit Dozenten, in denen sie motivierende Diskussionen führen und die Möglichkeit haben, sich mit anderen über Strategien zur Kultivierung ihrer Denkweise auszutauschen. Die Dozenten der Academy bieten die Sitzungen nicht nur auf Englisch, sondern auch auf Spanisch und Deutsch an.

Die Sitzungen sind über die Online-Videodiskussionsplattform GoLive der IM Academy verfügbar. GoLive ist ein wichtiger Bestandteil vieler Dienstleistungen der Academy, da es asynchrone Materialien wie aufgezeichnete Lesungen und Vorlesungen ergänzen soll. MMX stellt diese Funktion der IM Academy in den Vordergrund und unterstreicht damit die Rolle des Live-Dialogs in der Bildung, auch in einem Online-Format.

Andere Angebote der IM Academy

MMX wurde zu einer Reihe von Dienstleistungen hinzugefügt, die eine Vielzahl von Akademien zu Finanzmärkten und anderen Themen umfassen. Die am längsten bestehenden Akademien der IM Academy sind die FRX Academy, die sich auf die Devisenmärkte konzentriert, die DCX Academy, die sich mit den Märkten für digitale Währungen befasst, und die ECX Academy mit dem Thema E-Commerce.

Zusätzlich zu MMX hat IM Academy im Jahr 2022 zwei neue Finanzakademien ins Leben gerufen: TBX Academy, die sich auf eine zeitbasierte Intraday-Börsenstrategie konzentriert, die als Scalping bekannt ist, und die SFX Academy zu Aktien- und Futures-Märkten. Zu diesen Finanzakademien gesellten sich der TLX Reise- und Lifestyleservice und die SMX (Social Media) Academy zum Thema Personal Branding und Einfluss in den sozialen Medien.

Wachstumsorientierte Denkweise

2022 war für die IM Academy ein Jahr bedeutenden Wachstums, in dem sie Tausende von Teilnehmern und unabhängigen Geschäftsinhabern auf internationaler Ebene erreichte. Christopher Terry startete im Sommer eine europäische Vortragsreise zu mehr als 12 Orten auf dem ganzen Kontinent, und die Akademie veranstaltete mehrere IM Beyond-Events an Orten von Barcelona, Zürich bis Palm Beach, Florida, und Phoenix sowie Glendale, Arizona. Weitere IM Beyond-Veranstaltungen sind bereits für 2023 geplant: IM Beyond Rotterdam, Niederlande, vom 16. bis 19. März, IM Elevate Orlando, Florida, vom 24. bis 26. März, und IM Beyond Mexico City vom 21. bis 23. April.

Diese Aktivität ist bezeichnend für die proaktive, positive und wachstumsorientierte Denkweise, die an der MMX gelehrt wird. Die Akademie strebt an, auch im Jahr 2023 weiter zu wachsen, indem sie potenziell neue Wege in der Online-Bildung beschreitet und sich stets auf die Denkweise und das Mentoring konzentriert.

In einem anderen Instagram-Post betonte Christopher Terry, wie wichtig es ist, das neue Jahr mit einer neuen Einstellung anzugehen.

„Während wir uns auf das neue Jahr vorbereiten, ist es wichtig, dass wir uns Zeit nehmen und über das vergangene Jahr nachdenken. All die Triumphe und Schwierigkeiten. Das Gute und das Schlechte. Was hat funktioniert? Was hat nicht geklappt? Wo ist etwas schief gelaufen? Wo haben wir versagt?

„Sehen Sie, Sie können nicht erwarten, dass 2023 ein Durchbruchsjahr wird, wenn Sie mit der gleichen Denkweise wie 2022 arbeiten. Um Neues anzuziehen, müssen Sie Neues schaffen. Bauen Sie ein neues Modell auf, bauen Sie ein neues Paradigma auf, bauen Sie eine neue Denkweise auf. Die Zeit ist jetzt.“

Hinweis: IM Academy bietet Bildungsdienstleistungen an und ist kein Broker oder Anlage- oder Finanzdienstleistungsberater. Die Plattformen der IM Academy bieten keinen Zugang zum Live-Trading oder zu Brokerdiensten.

