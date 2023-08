ImmoScout24 startet 360-Grad-Marketing-Offensive

Im Zuge des 25-jährigen Bestehens wendet sich ImmoScout24 mit einer breit angelegten Brand-Storytelling-Kampagne auf unterschiedlichen Kanälen an Eigentümer:innen, Suchende und Makler:innen. Die Message: Mit 25 Jahren Expertise kennt die Nr. 1 für Immobilien die Bedürfnisse seiner Zielgruppen genau und hält für alle die richtigen Angebote und Lösungen parat.

Brand-Storytelling-Kampagne bildet im Stil einer Mockumentary alltägliche Erfahrungen junger Menschen bei der Immobiliensuche ab.

Emotionale TV-Kampagne begleitet Eigentümer:innen beim Anbieten ihrer Immobilie.

360-Grad-Marketing: ImmoScout24 setzt auf TV, Print, Hörfunk, Out Of Home und Online, um zielgruppengerecht auf unterschiedlichen Kanälen zu kommunizieren.

Seit dem 18. August richtet sich ImmoScout24 mit einer Brand-Storytelling-Kampagne vorrangig an junge Suchende, aber auch an Eigentümer:innen und Makler:innen. Verbreitet auf Youtube, Facebook, Instagram, TikTok und Co. bilden sieben Spots im Stil einer Mockumentary alltägliche Erfahrungen junger Menschen bei der Immobiliensuche ab: Angefangen bei der WG-Suche, der ersten eigenen Wohnung, dem ersten Zusammenziehen, bis hin zur Nachmietersuche und der Immobilienbewertung. Auf ImmoScout24, der Nummer 1 für Immobilien, finden Suchende dabei nicht nur das größte Immobilien-Angebot, sondern auch alle weiteren Services und Informationen, die sie auf dem Weg in ein neues Zuhause begleiten: Von Bonitätsauskunft und Immobilienbewertung, über Umzugsunternehmen bis zur Aufklärung über Rechte und Pflichten von Mieter:innen und Käufer:innen. Die Online-Kampagne wurde zusammen mit der Produktionsagentur Parasol Island und der Mediaagentur GLAD TO BE entwickelt und umgesetzt und läuft bis Ende Dezember.

„Immobilien sind Emotionen – und deshalb ist es umso wichtiger bei diesem Thema einen verlässlichen und erfahrenen Partner an seiner Seite zu haben. Genau dieses Alleinstellungsmerkmal unterstreichen wir mit unseren neuen Kampagnenspots: Wenn es um Immobilien geht, ob Suchen, Finden oder Anbieten, sind wir mit über 25 Jahren Expertise die beste Adresse. Wir kennen die Wünsche und Bedürfnisse aller Marktteilnehmer:innen und bringen Sie mit unserer Plattform erfolgreich zusammen”, sagt Andreas Picka, Marketing Director von ImmoScout24.

Seit dem 1. August richtet sich ImmoScout24 zudem mit einer großangelegten TV-Kampagne an Immobilieneigentümer:innen und thematisiert das Anbieten von Immobilien. Denn nicht nur Suchende stehen angesichts der aktuellen Marktlage vor Herausforderungen. Auch Verkäufer:innen und Vermieter:innen fragen sich: Wo und wie finde ich verlässliche Mieter:innen und Käufer:innen? , Wo kann ich einfach und sicher vermieten oder verkaufen? und Wie komme ich an alle relevanten Daten und Informationen? Die Botschaft des TV-Spots: Egal, ob kleine Ein-Zimmer-Wohnung oder geräumiges Maisonette-Apartment, ob Dachgeschoss oder Parterre, ob stadtnah oder draußen im Grünen – ImmoScout24 ist der Ort für alle Immobilien. Die Kampagne wurde Inhouse entwickelt und umgesetzt und wird in Zusammenarbeit mit der Mediaagentur GLAD TO BE vom 1. August bis Ende Oktober deutschlandweit im TV ausgestrahlt. Zudem wird die Kampagne in Print, Hörfunk, Online und Out of Home verlängert.

Zu dem TV-Spot:

Der Ort für alle Immobilien: https://youtu.be/_TME7LVbkMo

Bild Andreas Picka

Quelle ImmobilienScout GmbH