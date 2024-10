In diese Fußball-Aktien lohnt sich ein Investment

Fußball ist längst mehr als ein Spiel – es ist ein globales Geschäft, in dem Milliarden umgesetzt werden. Einige europäische Vereine bieten Anlegern die Möglichkeit, durch den Kauf von Aktien an ihrem Erfolg zu partizipieren. Doch wie bei allen Investitionen gibt es dabei Chancen und Risiken. Im Folgenden betrachten wir börsennotierte Fußballvereine, was ihren Aktienkurs beeinflusst und welche Faktoren Investoren beachten sollten.

Welche Fußballvereine sind an der Börse?

Weltweit sind nur wenige Fußballvereine börsennotiert, doch einige der bekanntesten Clubs Europas bieten die Möglichkeit, in sie zu investieren. Zu diesen gehören:

Manchester United (England): Seit 2012 an der New Yorker Börse gelistet, profitiert der Verein von seiner weltweiten Anhängerschaft. Trotz schwankender sportlicher Leistungen bleibt der Klub eine attraktive Anlageoption.

Juventus Turin (Italien): An der Börse seit 2001, zeigt die Aktie seit dem Weggang von Cristiano Ronaldo starke Schwankungen. Der Verein investiert jedoch weiterhin massiv in seine Mannschaft.

Borussia Dortmund (Deutschland): Seit dem Jahr 2000 börsennotiert, überzeugt der Verein durch eine ausgezeichnete Jugendarbeit und eine stabile Führung.

AS Rom (Italien): Nach der Übernahme durch die Friedkin Group verfolgt der Verein ambitionierte sportliche und wirtschaftliche Ziele.

Ajax Amsterdam (Niederlande): An der Börse seit 1998, bekannt für seine hervorragende Jugendarbeit und kontinuierliche Transfererlöse.

Wie beeinflusst die sportliche Leistung den Aktienkurs?

Erfolge auf dem Platz haben einen unmittelbaren Einfluss auf den Aktienkurs. Erreicht ein Verein beispielsweise das Finale der Champions League, kann dies den Kurs nach oben treiben. Auf der anderen Seite führen sportliche Misserfolge, etwa der Abstieg in eine niedrigere Liga, häufig zu Kursverlusten.

Ein gutes Beispiel hierfür ist Borussia Dortmund: Der Verein hat in den letzten Jahren mehrmals die Champions League erreicht, was sich positiv auf den Aktienkurs auswirkte. Schwache sportliche Ergebnisse hingegen führten zu Rückgängen. Dennoch sollte man bedenken, dass langfristig wirtschaftliche Faktoren mehr Gewicht haben als kurzfristige sportliche Leistungen.

Weitere Einflussfaktoren auf den Aktienkurs

Neben sportlichen Ergebnissen spielen auch andere Faktoren eine große Rolle bei der Bewertung von Fußball-Aktien:

Finanzielle Stabilität: Die Vereine erzielen Einnahmen aus verschiedenen Quellen wie TV-Verträgen, Sponsoring, Ticketverkäufen und Merchandising. Besonders in Krisenzeiten, wie der Corona-Pandemie, hat sich gezeigt, wie wichtig eine diversifizierte Einnahmenstruktur ist.

Transferpolitik: Der Verkauf von Spielern ist für viele Vereine eine bedeutende Einnahmequelle. Vereine wie Borussia Dortmund und Ajax Amsterdam setzen stark auf die Entwicklung von jungen Talenten und erzielen regelmäßig hohe Transfererlöse. Teure Fehltransfers hingegen können die finanzielle Stabilität eines Vereins gefährden.

Sponsoring und Markenwert: Sponsorendeals sind ein wesentlicher Bestandteil der Einnahmen eines Vereins. Global vermarktbare Vereine wie Manchester United und Juventus Turin profitieren von lukrativen Verträgen, die auch in sportlich schwächeren Phasen für finanzielle Stabilität sorgen.

Wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen: In Ländern mit wirtschaftlichen Unsicherheiten sind Fußballvereine anfälliger für Schwankungen. Auch Regelungen wie das Financial Fairplay der UEFA können den Aktienkurs beeinflussen.

Diversifikation des Geschäftsmodells: Einige Vereine haben begonnen, ihr Geschäftsmodell zu erweitern, indem sie beispielsweise in Stadien investieren oder Unterhaltungsplattformen entwickeln. Diese zusätzlichen Einnahmequellen können die Attraktivität eines Vereins für Investoren steigern.

Risiken und Chancen bei Fußball-Aktien

Wie bei allen Aktien gibt es auch bei Fußball-Aktien Risiken. Besonders die hohe Volatilität ist ein Faktor, den Anleger berücksichtigen müssen. Sportliche Misserfolge, wirtschaftliche Missstände oder unvorhergesehene Ereignisse wie die Corona-Pandemie können den Kurs schnell einbrechen lassen. Zudem haben viele Vereine hohe Schulden, was das Risiko für Investoren erhöht.

Trotzdem bieten Fußball-Aktien auch Chancen, insbesondere in einer Branche, die von Emotionen und globaler Begeisterung geprägt ist. Vereine, die sportlich erfolgreich sind und eine solide wirtschaftliche Strategie verfolgen, haben das Potenzial, langfristig stabile Renditen zu erzielen. Manchester United oder Juventus Turin, die von ihrer Markenstärke und einer starken Fanbasis profitieren, gehören hier zu den besten Beispielen.

Fazit

Für risikobereite Anleger, die bereit sind, kurzfristige Schwankungen in Kauf zu nehmen, können Fußball-Aktien eine interessante Investition sein. Vereine wie Manchester United, Juventus Turin und Borussia Dortmund zeichnen sich durch starke Marken und wirtschaftliche Stabilität aus. Auch Ajax Amsterdam überzeugt durch seine kontinuierliche Jugendarbeit. Investitionen in diese Aktien sollten jedoch mit Vorsicht angegangen werden, da sie stark von sportlichen Erfolgen und der wirtschaftlichen Gesamtlage abhängig sind. Eine gründliche Analyse der finanziellen Situation und der sportlichen Perspektiven des Vereins ist entscheidend für eine erfolgreiche Investition.

Autor:

Andreas Belocerkov ist Finanzexperte und Gründer von The Investment Club. Der Club hat über 1500 Mitglieder und beschäftigt sich mit der Total Return Investment Strategie, Vermögensschutz und Aufbau.https://theinvestmentclub.eu/

Aussagen des Autors und des Interviewpartners geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und des Verlags wieder.