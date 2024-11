Im FREIGOLD Impulshotel dreht sich in den kommenden Wintermonaten alles um ganzheitliches Wohlbefinden und gesunde Lebensweisen. Die beiden Schwerpunkte – Indian Balance und Veganuary – bieten den Gästen eine einzigartige Reise zu innerer Balance, Vitalität und Selbstfürsorge – perfekt, um gestärkt und voller Energie ins neue Jahr zu starten.

Indian Balance – Indigenes Yoga für Körper und Seele

Indian Balance ist eine sanfte, ganzheitliche Bewegungsform, die ihre Wurzeln in der indigenen Kultur Nordamerikas hat – eine Art „indigenes Yoga“, das jahrtausendealtes Natur- und Heilwissen integriert. Die achtsamen, energetisierenden Bewegungen fördern die Selbstwahrnehmung und schaffen eine spürbare Verbindung zu den eigenen Wurzeln. Indian Balance unterstützt die Regeneration des Geistes, baut Stress ab und bringt Körper und Geist ins Gleichgewicht.

Das FREIGOLD Impulshotel entführt in die beruhigende Welt der indischen Balance. Begleitet von harmonischen Klängen und bewusst eingesetzten Atemtechniken lernen die Gäste, Energie freizusetzen und mit innerer Ruhe in den Alltag zurückzukehren. Die Sessions umfassen bewusst geführte Atemtechniken, Entspannungsmeditationen, Achtsamkeitsspaziergänge in der Natur sowie vitalisierende Kraftübungen, die auch zu Hause leicht integriert werden können. Die Teilnehmer lassen sich inspirieren, stärken sich auf sanfte Weise und spüren die Kraft der Natur.

Veganuary – Genussvoll, pflanzlich und gesund ins neue Jahr

Bereits seit 2014 inspiriert die weltweite Bewegung des Veganuary – eine Mischung aus Vegan und January – im Januar dazu, einen Monat lang eine rein pflanzliche Ernährung auszuprobieren. Passend zum Jahresbeginn lädt auch das FREIGOLD Impulshotel zu einem Monat der bewussten, pflanzlichen Ernährung. Die vegane Speisenauswahl für den Winter basiert auf hochwertigen, regionalen und saisonalen Zutaten, die die Gäste mit Genussmomenten verwöhnen und gleichzeitig neue Energie spenden.

Von reichhaltigen Frühstücksvariationen über nährstoffreiche Snacks bis hin zum abendlichen Food-Sharing-Menü präsentiert das Küchenteam täglich innovative pflanzliche Köstlichkeiten. Ein veganer Kochworkshop für Einsteiger ermöglicht den Gästen einen Einblick in die Welt der pflanzlichen Ernährung und liefert kreative Rezeptideen für zu Hause.

Mit diesen beiden Angeboten schafft das Impulshotel FREIGOLD eine harmonische Verbindung von Achtsamkeit und Genuss und bietet ganzheitliche Konzepte für alle, die Selbstfürsorge und Lebensqualität in den Mittelpunkt ihres Winterurlaubs stellen möchten.

Indian Balance (04.–06.12.24, 22.–24.01.25, 05.–07.02.25, 05.–07.03.25, 02.–04.04.25)

Leistungen: 2 Nächte im stilvollen und gemütlichen Deluxe Zimmer oder einer Deluxe Suite samt aller „FREIGOLD vom Feinsten“ Inklusivleistungen & Balance Tasks – Preis p. P.: im Deluxe Zimmer bei Doppelbelegung ab 340 Euro, bei Einzelbelegung ab 390 Euro, in der Deluxe Suite bei Doppelbelegung ab 410 Euro (alle Leistungen)

Veganuary (06.–09.01.25, 13.–16.01.25, 20.–23.01.25, 27.–30.01.25)

Leistungen: 2 Nächte im stilvollen und gemütlichen Deluxe Zimmer oder einer Deluxe Suite samt aller „FREIGOLD vom Feinsten“ Inklusivleistungen, 2 x veganes Food-Sharing-Abendmenü im SKY-Restaurant, vegane Gerichte und Produkte am Frühstücksbuffet & veganer Energie-Kick beim Nachmittagssnack, vegan Kochen bei der Open-Kitchen-Hour im SKY-Restaurant – Preis p. P.: im Deluxe Zimmer bei Doppelbelegung ab 320 Euro, bei Einzelbelegung ab 370 Euro, in der Deluxe Suite bei Doppelbelegung ab 390 Euro (alle Leistungen)

Bild Yoga-Gruppe Quelle: wealthyadventure (Hotel Freigold)

Quelle mk Salzburg