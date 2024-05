Me Time in den Alpen: Outdoorabenteuer nur für mich

Individuelle Urlaubspakete für Solourlauber, Paare und Freunde – sicher und stressfrei

Keinen Zeitplan absprechen, keine Kompromisse machen, spontan sein, intensiv die Stille der Bergwelt genießen. Wer solo, mit Partner oder Freund Allgäu und Alpen entdeckt, erlebt sein ganz persönliches Outdoorabenteuer. Wikinger Reisen liefert dazu individuelle Rad- und Wandertouren: rund um Oberstdorf, in den Brenta-Dolomiten, an den schönsten bayerischen Seen und im Königswinkel. Sicher, gut organisiert, mit reichlich Me Time und entspannten Genussmomenten.

Soloabenteuer, Paar-Trip oder Best-Friends-Tour

Die individuellen Wikinger-Pakete machen das Soloabenteuer, den Paar-Trip oder die Tour mit Best Friends komfortabel und stressfrei. In jedem Programm stecken Jahrzehnte Wander- und Raderfahrung. Die komplette Planung übernimmt der Veranstalter: Er liefert die Tagesrouten mit detaillierten Beschreibungen, bucht die Übernachtungen, organisiert nötige Transfers und eine Assistenz-Hotline. Der Urlauber bekommt viel Erlebnis ohne Aufwand. Ideal für alle, die es gern einfacher haben oder denen die Zeit für eine umfangreiche Urlaubsvorbereitung fehlt.

Wandern im eigenen Tempo: locker oder sportlich

In den Hochalpen haben Wanderer die Natur für sich allein: Blicke auf sattgrüne Wiesen, Almen und bizarre Bergkämme machen glücklich, jeder Schritt entspannt. Der lockere individuelle Wandertrip rund um Oberstdorf nimmt Rücksicht auf die persönliche Tagesform und bietet täglich Touren in zwei Schwierigkeitsgraden. Die exakt beschriebenen Routen führen u. a. durchs Trettachtal, aufs Riedberger Horn und über das Kleinwalsertal. Wer mehr Herausforderung sucht, erobert im eigenen Tempo die Brenta-Dolomiten. Dieses sportliche Outdoorabenteuer mit Höhenunterschieden bis zu 1.000 Metern ist ab zwei Teilnehmern buchbar.

Radurlaub mit Seeblick und Bergkulisse

Radurlauber „erfahren“ im eigenen Tempo bayerische Wasserparadiese. Seeblick und Bergkulisse bilden die perfekte Szenerie für eine individuelle Auszeit. Auf dem Routenplan stehen Starnberger See, Tegern- und Staffelsee, Garmisch und Bad Tölz. Eine zweite Bayernroute im Ostallgäu führt zum Forggen- und Hopfensee und durchs Lechtal. Bei beiden Touren kann man sein eigenes Rad mitbringen oder Trekkingrad bzw. E-Bike hinzubuchen. Jeder, wie er möchte.

Bild Wikinger Reisen

Quelle Wikinger Reisen