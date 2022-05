inne schließt Finanzierungsrunde mit 10 Mio. USD ab

Inne bietet Frauen einen Einblick in ihren Hormonhaushalt, wodurch sie mehr über ihre Gesundheit erfahren und entsprechend handeln können

Medizintechnik-Startup inne, das Technologie einsetzt, um Frauen einen besseren Einblick in ihre reproduktive Gesundheit zu ermöglichen, kündigt heute an, dass es Finanzen in Höhe von weiteren 10 Mio. USD von einem Konsortium unter Leitung von DSM Venturing beschafft hat.

An der Runde nahmen auch Borski Fund, Calm Storm Ventures sowie die renommierten Unternehmensengel Taavet Hinrikus (Wise), Dr. Fiona Pathiraja und Rolf Schromgens (Trivago) teil. Diese Mittel wird inne verwenden, um sein Minilab und seine Plattform weiterzuentwickeln und mehr Bereichen der Frauengesundheit zu dienen sowie in die USA zu expandieren.

2017 wurde inne von Eirini Rapti, die vorher mehrere Jahre im Gesundheitswesen gearbeitet hatte, gegründet, um Frauen zu helfen, durch die Macht der Technologie den Hormonspiegel ihres Körpers besser zu verstehen. Auf dem finanziell stark vernachlässigten Bereich der Frauengesundheit – von den 198 Mrd. USD Investitionen in pharmazeutische Forschung des Jahres 2020 wurde nur 1 % für andere Aspekte der weiblichen Gesundheit als Brustkrebs ausgegeben – gibt inne Frauen die Flexibilität und Freiheit, ihre Gesundheit zu beurteilen und zu verstehen.

Mit dem Ziel, Frauen in jedem Stadium ihres Lebens zu helfen, erweitert inne nun die Progesteron-Test-Funktion durch eine exklusive US-Partnerschaft mit Phenology, der neuen Marke für Frauengesundheit des Teams von Hologram Sciences, und ein Tracking der Perimenopause. Im Rahmen dieses Angebots wird das Minilab genutzt, um Frauen beim Tracking hormoneller Veränderungen in der Perimenopause – dem ersten Stadium der Wechseljahre – zu helfen.

Dies ist nun erstmals mit einem personalisierten, zu Hause einsetzbaren Testgerät möglich. Frauen und Ärzte haben oftmals Schwierigkeiten damit, den Beginn der Wechseljahre zu erkennen, da der weibliche Zyklus in diesem Stadium unregelmäßig sein kann. Frauen können die Daten des Minilabs verwenden, um mehr über den Eisprung und die Zusammenhänge zu verstehen, wie ihr Progesteronspiegel bestimmte Symptome verursachen oder verschlimmern kann. Sie erhalten die erforderlichen Informationen, um Änderungen in ihrem Lebensstil zur Minimierung der Nebenwirkungen vorzunehmen.

inne wird nicht nur seine Beobachtung der Perimenopause erweitern, sondern durch einen speziellen Kortisol-Teststreifen auch die Möglichkeit einer Stressanalyse integrieren. Frauen jeden Alters berichten nach einer zweijährigen Phase der Remotearbeit, in denen Betreuungs- und Pflegefunktionen meist automatisch auf sie entfallen sind, einer Zeit voller Sorgen über die Covid-19-Pandemie und jetzt über den aktuellen Krieg, über ein höheres Stressniveau.

Ein anhaltend erhöhter Kortisolspiegel wirkt sich auf den Körper durch eine Senkung des Östrogenspiegels aus, was zu Gewichtszunahme, nächtlichem Schwitzen, Schlafproblemen und Stimmungsschwankungen führen kann. Durch eine Beobachtung des Kortisolspiegels können Frauen diese Erkenntnisse nutzen, um ihren Lebensstil anzupassen und ihre Gesundheit langfristig zu verbessern. Das kann besonders dann nützlich sein, wenn sie versuchen, schwanger zu werden oder Symptome der Perimenopause in den Griff zu bekommen.

Quelle Anna Lubitz PR & Communications