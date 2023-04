Die insureNXT 2023 präsentiert am 26. und 27. April in Köln die wichtigsten Entwicklungen in der Versicherungswirtschaft

Eine Vielzahl von innovativen Projekten, Geschäftsmodellen und Technologien zeigt die insureNXT 2023, die am 26. und 27. April in Köln stattfindet. Über 170 Top-Speaker sowie rund 170 Partner und Aussteller präsentieren sich auf der Kongressmesse für Innovation in der Versicherungswirtschaft. Im Fokus stehen die Bereiche Business Transformation, Customer Centricity, Digital Ecosystems sowie Digital Economy mit vielfältigen Beiträgen zu Themen wie Digitalisierung, Nachhaltigkeit, neue Kundenzielgruppen und moderne Vertriebsansätze in der physischen und digitalen Welt.

Neben dem hochkarätig besetzten Konferenzprogramm auf insgesamt drei Bühnen, erwarten die Besucher:innen viele namhafte Versicherer, eine große Bandbreite an Start-ups sowie spannende Side-Events und Masterclasses. Zusätzlich werden zum zweiten Mal die insureNXT Innovators Awards verliehen.

Nach der erfolgreichen physischen Premiere der insureNXT im vergangenen Jahr versammelt die Kongressmesse am 26. und 27. April erneut das „Who is Who” der Versicherungswirtschaft in Köln. 170 nationale sowie internationale Top-Speaker werden auf drei Bühnen Innovationen und wichtige aktuelle Entwicklungen der Branche vorstellen und diskutieren. Rund 170 Unternehmen und Partner beteiligen sich in diesem Jahr an Konferenz und Ausstellung.

Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit für die Branche? Wie werden Künstliche Intelligenz und digitale Ökosysteme die Versicherungswirtschaft beeinflussen? Und wie müssen sich die Versicherer verändern, um auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kund:innen zu reagieren? Das sind nur einige der Fragen, die im Congress-Centrum Nord der Koelnmesse diskutiert werden.

Eröffnet wird die Konferenzmesse mit einer Keynote von Dr. Norbert Rollinger. Der Vorstandsvorsitzende der R+V Versicherung und neue Präsident des Gesamtverbands der Versicherer (GDV) spricht am 26. April über „Business Transformation: Culture and Skill Transformation of the Insurance Industry”. Dabei steht vor allem die Rolle junger Unternehmen, von InsurTechs und Start-ups, für die Zukunftssicherung der Versicherungsbranche im Mittelpunkt.

Weitere Top-Speaker der Konferenz sind u.a. Dr. Sylvia Eichelberg (CEO Gothaer Krankenversicherung), Dr. Christian Kinder (Partner Bain & Company), Jonathan Larsen (CIO Ping An Group), Thomas Lüer (CMO HDI Deutschland), Carsten Maschmeyer (Geschäftsführer Maschmeyer Group), Jürgen Sprang (CEO Insurfox), Sabine VanderLinden (CEO Alchemy Crew) und Prof. Christiane Woopen (Universität Bonn).

Schwerpunkt Mobilität mit Baloise, Neodigital/HUK Coburg und Porsche/HDI

Konkrete Beispiele für Kooperationen zwischen klassischen Versicherern und InsurTechs bzw. eine Cross-Industry-Partnerschaft werden auf der insureNXT im Bereich Mobilität vorgestellt. So präsentiert die Baloise Deutschland ihre Ökosystemstrategie, in dem Mobilität eine wichtige Rolle spielt. Neodigital präsentiert am ersten Kongresstag ein neues Joint Venture mit der HUK Coburg, welches demonstriert, wie InsurTechs und etablierte Marktführer voll digitalisierte Versicherungsprodukte vordenken und leben.

Am zweiten Kongresstag erläutern HDI und Porsche erstmals ihren gemeinsamen, gerade gestarteten Telematik-Tarif, den sie auf Basis von konsequent gedachter Kundenzentrierung aus einer Hand bieten. Kooperationen sind auch in anderen Bereichen ein wichtiges Thema: So zeigt die Deutsche Bank in einem Best-Practice-Beispiel gemeinsam mit dem Handy- und Elektronikversicherer Friendsurance, wie Bankwesen und Versicherungen (Bancassurance) zusammenarbeiten können.

Customer Centricity, Influencer Marketing und Recruiting

Passend zum Fokusthema Customer Centricity widmet die insureNXT 2023 der GenZ besondere Aufmerksamkeit. Auf einem Panel treffen sich am 27. April auf der Center Stage Versicherer und Expert:innen für Influencer-Marketing: Stefan Schumacher von Territory Influence und die Finanz-Influencerin und Unternehmerin Hava Misimi (Femance Finanzen) diskutieren mit Udo Wilcsek (Vorstand Alte Leipziger Hallesche) und Andrea van Aubel, die neue Vorständin der IT-Experten von msg, über die Bedürfnisse und Anspräche der nächsten Generation von Kund:innen.

Das wichtige Branchenthema „Nachwuchs und Recruiting” ist ebenfalls prominent präsent: Strategien zur Implementierung von Employer Branding und New Work werden am ersten Messetag von Hays auf der Center Stage präsentiert und um in einem Roundtable diskutiert. Weitere Diskussionsrunden widmen sich der Nachhaltigkeit, wie beispielsweise das Panel „Sustainability – Climate Change and Social Impact” u.a. mit Thomas Lanfermann, Head of Digital Sales & Marketing bei Helvetia, und Prof. Alexander Braun, Direktor des Instituts für Versicherungswirtschaft an der Universität St. Gallen.

Ein sichtbares Mahnmal für nachhaltiges Verhalten wird direkt am Eingang Nord der Koelnmesse zu sehen sein. Der Elektronikversicherer Wertgarantie stellt den Wertgiganten auf, eine sechs Meter hohe, tonnenschwere Skulptur aus Elektroschrott des Aktionskünstlers HA Schult. Er steht symbolisch für die Menge an Elektroabfällen, die deutsche Haushalte in nur 72 Sekunden produzieren und soll ein klares Zeichen gegen die Wegwerfkultur der heutigen Konsumgesellschaft setzen. Hier werden mit Ansätzen wie „reparieren statt wegwerfen” Akzente für einen nachhaltigen Konsum bzw. eine Circular Economy gesetzt, zu der eben auch Versicherer einen Beitrag leisten können.

insureNXT Innovators Award und Insurance Innovation Challenge

Highlight der Messe ist die Insurance Innovation Challenge, ein Nachwuchswettbewerb für die Entwicklung neuer Versicherungslösungen von project cologne und InsurLab Germany e.V.. Studentische Gründerteams sollen konkrete Aufgabenstellungen lokaler Unternehmen kreativ lösen und erste Start-up-Ideen entwickeln. Der Kickoff für die Challenge findet am 27. April auf der Trendzone-Bühne der insureNXT statt.

Am Abend des ersten Kongresstages werden ab auf der Center Stage bereits zum zweiten Mal die insureNXT Innovator Awards in insgesamt fünf Kategorien, plus Publikumspreis, verliehen. Danach steigt die Aftershow-Party der insureNXT auf den Rheinterassen. Anmelden können sich Inhaber:innen eines Zwei-Tagestickets. Sind noch Kapazitäten frei, erhalten auch andere Interessent:innen Partytickets.

Weitere Informationen zur insureNXT unter www.insurenxt.com

Bild: Sebastian Pitzler, Geschäftsführer des InsurLab Germany

Quelle: Cocodibu/ insureNXT