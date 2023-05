Der Ort, an dem die Zeit stillsteht und sich Einzigartiges entfaltet

InterContinental Maldives Maamunagau Resort

Mit sanften Yogabewegungen den Tag beginnen, gemütlich über weißen Sand radeln, tief eintauchen in die faszinierende Unterwasserwelt, Heimat der Mantarochen, und beim exklusiven Dinner den Blick auf die Weite des Meeres genießen – das InterContinental Maldives Maamunagau Resort lädt zum Ankommen im Hier und Jetzt ein. Im Fokus stehen Erlebnisse zu zweit oder mit der Familie, die in Erinnerung bleiben und ein Gefühl des gemeinsamen Genießens zurücklassen, auch noch lange nach dem Aufenthalt vor Ort. Den Zugang zu einer artenreichen Meereswelt ermöglicht die abgeschiedene Lage des exklusiven privaten Inselresorts an der südlichsten Spitze des Raa-Atolls, direkt angrenzend an das UNESCO-Biosphärenreservat Baa-Atoll.

Design, Kulinarik und Entspannung vor paradiesischer Kulisse

Nach einem rund 35-minütigen Wasserflugzeug-Transfer vom internationalen Flughafen in Male aus erreichen Gäste das InterContinental Maldives. Die 81 geräumigen, im modernen maledivischen Design gestalteten Villen und Residenzen an Land sowie über dem Wasser und die einzigartigen Lagoon Villas und Residenz lassen Gäste ankommen und durchatmen. Sechs Restaurants und Bars stehen für kulinarische Highlights und Abwechslung bereit – von einem japanisch inspirierten Restaurant, über ein Fischrestaurant mit asiatischer Ausrichtung, das außergewöhnliche, mediterran angehauchte The Lighthouse Restaurant, das einen 360-Grad-Rundumblick auf den Indischen Ozean gewährt, bis hin zu frischem Pizzaangebot im Collective, einer Pool Bar und der Champagne Sunset Bar.

The Retreat, ist ein Lounge-Bereich für Erwachsene mit einer exklusiven Bar und einem eigenen Infinity-Pool. Daneben bietet das InterContinental Maldives allen Gästen die Vorteile des Club InterContinental®, wonach diese täglich kostenfrei ihren Afternoon Tea und die Aperitif Hour in der Pool Bar oder im The Retreat genießen können.

Der umfassende AVI Spa verfügt über sechs Behandlungsvillen über Wasser mit Dampfsaunen, Eisbrunnen, einem Yoga-Pavillon und einem modern ausgestatteten Fitnesscenter. Asiatische Gesundheitspraktiken werden hier mit europäischen Pflanzen kombiniert, um Behandlungen anzubieten, die Energie spenden, entspannen oder verjüngen. Seit Mai 2023 wird der preisgekrönte Overwater Spa von Tati Nurhayati als Spa-Managerin geführt, die über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Spa- und Wellness-Branche verfügt. Ihre Leidenschaft liegt in der Hautpflege und dafür, wie sich diese auf unser Wohlbefinden auswirkt. Darüber hinaus hat die neue Spa-Managerin ein großes Interesse an alternativen Heilmethoden und einem ganzheitlichen Wellness-Ansatz, den sie auf Maamunagau einbringt.

Faszinierende Unterwasserwelt und fundierte Meeresforschung

Die einzigartige Lage, inmitten der großen natürlichen Lagune, ermöglicht Reisenden während ihres Aufenthalts intensive Erlebnisse auf und zu Wasser: Am farbenfrohen Korallenhausriff halten sich zahlreiche Schwarzspitzenhaie und Schildkröten auf, die man mit etwas Glück sehen kann, sowie Mantarochen, die jährlich im Zeitraum von Dezember bis April während des Nordostmonsuns zwischen den Atollen wandern. Direkt südlich des Resorts liegt das Baa-Atoll mit der Hanifaru-Bucht, einem der wenigen Orte auf der Welt, an dem sich Mantarochen versammeln und wo Besuchende auch Walhaie beobachten können. Um die beeindruckende Unterwasserwelt zu schützen, arbeitet das InterContinental Maldives Maamunagau Resort eng mit Meeresbiolog:innen sowie der NGO Manta Trust and Ocean Group zusammen.

Den Tag des Meeres 2023 am 8. Juni feiert das Resort und die NGO mit der Einführung eines brandneuen Unterwasserangebots: Die Manta Ray Experience. Auf ihrer persönlichen Manta-Reise nehmen die Gäste an verschiedenen Vorträgen über die Mantarochen auf den Malediven, ihre Verwandten auf der ganzen Welt und deren Erforschung und Schutz, teil. Außerdem können die Gäste eine Manta-Exkursion erleben, bei der sie im Raa-Atoll und den umliegenden Gebieten nach Mantas suchen. Sollte während der Exkursion ein nicht identifizierter Manta gesichtet werden, können die Gäste dem Manta einen Namen geben und werden vom Manta-Trust-Team auch nach dem Aufenthalt über seinen Verbleib informiert, sobald er gesichtet wird. Als Zeichen und Erinnerung erhalten die Gäste vor ihrer Abreise ein Manta-Geschenk von Manta Trust. Das neue Angebot ergänzt das jährliche Manta Retreat des Resorts, welches im März 2024 wieder stattfindet.

