Der Interim Manager übernimmt temporär das betriebswirtschaftliche Management. Dabei arbeitet der Manager auf Zeit eigenverantwortlich in Projekten oder in einer Linienposition bis zur Stabilisierung der neuen Bereichsführung oder bis zur Beendigung des bearbeitenden Projekts. In einem exklusiven Gastbeitrag berichtet Maximilian Schreiber über das Thema.

Interim Manager – Allgemeines zum Einsatz

Häufig engagieren Betriebe einen Interim Manager zum Krisenmanagement oder zum Aufbau einer starken Unternehmensstruktur. Je nach Tätigkeitsfeld überbrückt der Manager professionelle Ausfälle, ordnet komplexe Unternehmensprozesse oder koordiniert die Abwicklung einer Firma. Außerdem arbeiten Interim Manager im Rahmen von Projekten, um die Kapazitäten zu decken oder um Prozesse mit Know-how zu ergänzen. Überdies unterstützt der Interim Manager in verschiedenen Phasen der Unternehmensentwicklung, konzipiert Lösungen für Probleme und kooperiert mit der Geschäftsleitung.

Zunehmender Mangel an qualifizierten Arbeitskräften erfordert Flexibilität, auch in den oberen Führungspositionen. Mithilfe eines Interim Managers füllen Leitkräfte Lücken im Personalbestand, bis geeignetes Personal die Stelle besetzt.

Unterstützung durch den Interim Manager auf Führungsebene

Hauptsächlich ersetzen Manager auf Zeit die dauerhafte Führungskraft, während deren Abwesenheit, zum Beispiel aufgrund von Krankheit, Mutterschaftsurlaub oder einem Aufenthalt im Ausland. In dieser Zeit verantwortet der Interim Manager die betrieblichen Prozesse und gewährleistet reibungslose Abläufe.

Das umfassende Aufgabengebiet eines Managers inkludiert Bereitschaft zur Veränderung durch die Führungskraft, um Veränderungen im Betrieb nach dem wirtschaftlichen Ziel auszurichten. Bei dieser Neustrukturierung unterstützt Sie ein Interim Manager, erleichtert die Expansion oder optimiert Etappen in Merger & Acquisition-Prozessen. Im Zuge der Erfolgsmaximierung nimmt der Interim Manager Bestände rasch auf und implementiert effektive Lösungen, um Ihr Unternehmen ganzheitlich zu stützen und Abläufe auf eine gewinnorientierte Wachstumsspur zu bringen.

Wirtschaft entwickelt sich rasant und zwingt Unternehmer zur Anpassung betrieblicher Abläufe. Mangelnder Handlungsspielraum und Fehlentscheidungen begünstigen negative Bilanzen und somit finanzielle Verluste. Zeitnahe Umlenkung der Entwicklung mithilfe eines Interim Manager in die richtige Richtung wendet hohe wirtschaftliche Schäden in Ihrem Betrieb ab.

Der Interim Manager im Krisenmanagement

Schwere wirtschaftliche Probleme bedrohen Ihr Unternehmen im schlimmsten Fall mit dem Ruin, wenn Sie die Entwicklung nicht umlenken. Oft verursacht der Mangel geeigneten Personals den negativen Fortschritt. Weiterem Verlust können Sie durch den Einsatz eines Interim Managers entgegenwirken, mit dessen Hilfe Sie Ihren Betrieb wieder auf einen stabilen Kurs bringen. Der Interim Manager kann belastende Geschäftsbereiche abbauen, dadurch Kosten einsparen und die betriebliche Organisation grundlegend rekonstruieren. Im Rahmen dieser Aktion offenbart der Interim Manager neue Perspektiven und innovative Lösungsvorschläge, mit denen Ihr Unternehmen die Krise bewältigt.

Krisenüberwindung resultiert aus vorausschauender Koordination laufender Projekte. Diese Projekte bedürfen eigener, fokussierter Vorgänge und einen versierten Manager, der die Position der Projektleitung versteht.

Manager auf Zeit in der Projektführung

Ein Interim Manager in der Position des Projektleiters verantwortet ein bestimmtes Projekt und sichert den erfolgreichen Abschluss der Kampagne. Den idealen Verlauf Ihres Projekts gewährleistet der Interim Manager durch die Einbringung seiner Fähigkeiten in der Projektplanung und -durchführung. Im Zentrum der Tätigkeiten steht der erfolgreiche Abschluss des Projekts.

Darüber hinaus muss der Interim Manager das Projekt organisieren, das Personal motivieren und als strebsames Vorbild überzeugen. Hierfür muss der Interim Manager Führungskompetenzen beweisen und das Spezialisten-Team führen und formen. Zu diesem Zweck erkennt der Manager die Stärken und Schwächen der Beteiligten, wertet die Charakteristika aus und setzt sie gewinnbringend für den Projekterfolg ein.

Diese Führungsstärke ist die Kernfähigkeit eines Interim-Managers, er muss Expertise vorweisen, das Team in allen Bereichen betreuen und das Projekt organisieren. Expertenkenntnisse des Interim Manager im Projekt selbst sind nicht nötig, denn Hauptattribute sind Führungsfähigkeit und Leaderkompetenz im Rahmen allgemeiner Kenntnisse.

Auf professionellem Support basiert die Qualität der Arbeit eines Teams in einem bestimmten Projekt. Mit Führungskompetenz führt der Interim Manager das Projekt, gemeinsam mit dem Personal, schneller und effizienter durch. Ein Interim Manager muss in der Lage sein, unterschiedliche Aufgaben souverän zu bewältigen und sich in der ihm zugeteilten Führungsposition zu behaupten. Nur mit den richtigen Fähigkeiten und Fertigkeiten schließt der Manager in Zusammenarbeit mit dem Team das Projekt mit positiven Ergebnissen ab.

Interim Manager – herausfordernde Position mit anspruchsvollen Aufgaben

Ein Interim Manager übernimmt auf hohem Niveau ein abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld, welches Engagement und Anpassungsfähigkeit erfordert. Normalerweise übernimmt der Manager die volle Verantwortung für Ihren Betrieb oder die ihm anvertraute Abteilung, integriert seine Fähigkeiten und Erfahrungen in die betrieblichen Prozesse. Das Ziel ist stets die möglichst schnelle und effektive Lösung von Problemen und die hochwertige Durchführung von Projekten. Um den Ansprüchen gerecht zu werden, muss der Interim Manager seinen Bereich professionell führen. Dabei hilft er bei der Lenkung Ihres Unternehmens in die richtige Richtung und eine positive Zukunft.

Autor

Maximilian Schreiber ist Wirtschaftsjurist, Business-Coach, Change-Management-Consultant, Gründerberater, Fördermittelexperte und Geschäftsführer der RSC GmbH. Nach seinem Wirtschaftrechtsstudium spezialisierte er sich auf die staatliche Fördermittelthematik. In seiner über 10-jährigen Tätigkeit als Unternehmer sammelte er zusätzlich praktische Erfahrung durch eigene Beantragung von Fördermitteln in verschiedenen Branchen, was er heute, in Kombination mit seinem theoretischen Wissen, nutzt, um anderen Unternehmen und Gründern mehr Liquidität durch staatliche Fördermittel zu verschaffen. Maximilian Schreiber betreut Kunden im gesamten DACH-Raum.

Webseite

Aussagen des Autors und des Interviewpartners geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und des Verlags wieder