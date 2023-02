itemis AG ist bester Arbeitgeber im deutschen Mittelstand

Die itemis AG aus Lünen zeichnet sich im deutschlandweiten Vergleich durch herausragende Arbeitgeberqualitäten aus: Zu diesem Schluss kommt die Arbeitgeberanalyse „Top Job“. Bei einer feierlichen Preisverleihung am 24. Februar ehrte Schirmherr Sigmar Gabriel das Software-Unternehmen als Sieger des bundesweiten Unternehmensvergleichs.

Seit 2003 sind es das innovationsfördernde, mitarbeiterfreundliche Arbeitsumfeld, die ausgeprägte Fürsorgekultur sowie die motivierende Wertschätzung der Belegschaft, die itemis als Arbeitgeber nachhaltig attraktiv machen. Aus diesem Grund hat das Benchmarking „Top Job“ dem Lüner IT-Beratungsunternehmen den Preis als bester Arbeitgeber im Mittelstand verliehen. Mit dem „Top Job“-Qualitätssiegel zeichnet das Zentrum für Arbeitgeberattraktivität, die zeag GmbH, Unternehmen aus, die sich auf bemerkenswerte Art und Weise für eine gesunde und moderne Arbeitsplatzkultur stark machen. Dabei steht die Meinung der Belegschaft im Vordergrund, denn die Bewertung der Unternehmen basiert in erster Linie auf einer eigens entwickelten, wissenschaftlich fundierten Mitarbeiterbefragung durch das Institut für Führung und Personalmanagement der Universität St. Gallen. Beurteilt werden die Unternehmen anhand unterschiedlicher Kriterien, darunter Führung & Vision, Mitarbeiterentwicklung sowie Familienorientierung.

„Life-Balance“ und individuelle Weiterentwicklung als Credo

„Arbeitgeberattraktivität ist ein entscheidendes strategisches Thema für jedes Unternehmen, das langfristig erfolgreich sein will“, hebt Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel die Bedeutung des „Top Job“-Siegels hervor. Als Schirmherr der Initiative überreichte er den ersten Preis am 24. Februar 2023 bei einer feierlichen Abendveranstaltung im Berliner AXICA Kongress- und Tagungszentrum an die beiden itemis-Vertreter Jesse Demel, Chief Happiness Officer, und Dr. Arabell Massih, HR-Marketing Director.

„Diese Auszeichnung bestätigt uns in unserer Unternehmensstrategie, die schon seit 20 Jahren die Zufriedenheit und das Wohlbefinden unserer Belegschaft in den Fokus unseres Handelns stellt“, freut sich Jesse Demel. „Bewertet hat uns schließlich eine besonders kritische Jury: unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“

Ausschlaggebend für die Prämierung als bester Arbeitgeber waren unter anderem die innovativen New-Work-Konzepte, die seit rund zwei Jahrzehnten fester Bestandteil der Firmenkultur von itemis sind. So arbeitet das IT-Beratungsunternehmen beispielsweise bereits seit 2007 nach dem „4+1“-Modell, das Mitarbeitenden einen voll vergüteten Arbeitstag pro Woche für persönliche Weiterbildung zur Verfügung stellt.

Durch flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit zu mobilem Arbeiten legt der Lüner Arbeitgeber zudem besonderen Wert auf eine echte „Life-Balance“: Die Tätigkeit bei itemis soll sich für alle Beschäftigten optimal in Alltag und Lebenssituation integrieren lassen. Mit einem firmeneigenen Chief Happiness Officer, Feel-Good-Managern an mehreren Standorten und einem qualifizierten Gesundheitscoach stellt itemis sicher, dass die psychische und physische Gesundheit der Angestellten jederzeit im Vordergrund steht.

Abteilung „People und Culture“ stärkt Mitarbeiterloyalität

Dass itemis die Förderung der Mitarbeitenden und der Unternehmenskultur auch weiterhin vorantreiben möchte, zeigt die Gründung der neuen Abteilung „People & Culture“. „Die Auszeichnung als bester Arbeitgeber spornt uns an, auch weiterhin einen zukunftsweisenden Beitrag zu New-Work-Modellen in der IT-Branche zu leisten“, erläutert Arabell Massih. „Unsere neue Abteilung hat das Ziel, unsere Mitarbeitenden noch stärker wertzuschätzen, zu fördern und zu entwickeln, zu binden und neue Talente zu identifizieren, denn unser Wert als Unternehmen bemisst sich an den Menschen, die es ausmachen.“

Die itemis AG beschäftigt knapp 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an 17 Standorten im Homeoffice, remote oder mobil tätig sind. Für seine wertschätzende Firmenkultur erhielt das Unternehmen neben dem „Top Job“-Preis in der Vergangenheit bereits verschiedene Auszeichnungen, darunter die Zertifizierung „Great Place to Work®“ und das Qualitätssiegel von kununu als „Top Company 2022“.

Bild: v.l.n.r.: Jesse Demel (Chief Happiness Officer itemis AG), Sandra Wagener (Recruiting Director itemis AG), Mirja Sauer (Recruiting Director itemis AG), Arabell Massih (HR-Marketing Director itemis AG), Franz-Josef Schürmann (Vorstand itemis AG)

Quelle saalto Agentur und Redaktion GmbH/itemis AG