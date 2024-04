Jennison Associates erweitert EMEA-Geschäft durch die Einstellung von Senior Managern

Jennison Associates, der fundamentale aktive Aktien- und Fixed Income-Manager von PGIM, dem globalen Investmentmanager des US-Versicherungskonzerns Prudential Financial, Inc. (NYSE: PRU) mit einem verwalteten Vermögen von 1,3 Billionen US-Dollar[1], hat zwei erfahrene Mitarbeiter für die Bereiche Kundenportfoliomanagement und institutionelle Geschäftsentwicklung in London eingestellt. Jennison verwaltet weltweit ein Vermögen von 207 Mrd. US-Dollar[2].

Nick Samuels, Managing Director und Client Portfolio Manager, EMEA, und Stephen Corr, Managing Director, Business Development, EMEA, haben beide zum 1. April 2024 zu Jennison gewechselt.

Nick Samuels, der die Kundenbeziehungen von Jennison in der gesamten EMEA-Region unterstützen wird, hat in seiner fast 25-jährigen Karriere in der Investmentbranche verschiedene kunden- und researchorientierte Funktionen ausgeübt. Zuletzt war er bei Redington, einem der größten Investmentconsultants in Großbritannien, als Head of Manager Research tätig. Seine berufliche Laufbahn begann er im Emerging Markets Equity-Team von Schroders. Vor seinem Wechsel zu Redington war er als Global Equity Researcher bei SEI Investments tätig. Er berichtet an Raj Shant, Managing Director und Lead Client Portfolio Manager für EMEA.

„Seit über 50 Jahren ermöglicht es der fundamentale Bottom up-Ansatz von Jennison, attraktive Anlagechancen für Kunden zu identifizieren“, kommentiert Raj Shant. „Nicks fundiertes Wissen über Investmentprodukte und seine Fähigkeit, auf die Bedürfnisse der Kunden einzugehen, werden für uns von großem Wert sein, wenn es darum geht, die Beziehungen zu unseren Kunden in ganz Europa weiter zu stärken.“

Stephen Corr kann auf mehr als 25 Jahre Branchenerfahrung verweisen, und war vor seinem Wechsel zu Jennison bei Baillie Gifford als Investment Director for International & Global Strategies tätig. Davor arbeitete er als Portfoliomanager bei Nikko Asset Management, Scottish Widows Investment Partnership und BlackRock. Während seiner langjährigen Karriere in der Vermögensverwaltung hatte Stephen eine Reihe von Positionen inne, deren Schwerpunkt auf der Kundenbetreuung lag. Wegen seiner fundierten Expertise in der Betreuung von Kunden wird er für die Geschäftsentwicklung und das Relationship Management mit institutionellen Anlegern in der gesamten EMEA-Region verantwortlich sein. Dabei berichtet er an Lori McEvoy, Managing Director und Global Head of Distribution bei Jennison.

„In den letzten Jahren hat Jennison sowohl seine Investment- als auch seine Kundenservicekapazitäten ausgebaut und sich dabei auf ein globales Wachstum konzentriert“, so Lori McEvoy. „Stephens Erfahrung ist die perfekte Ergänzung, um der wachsenden Nachfrage unserer Kunden gerecht zu werden und unser einzigartiges Investment-Know-how einem breiteren Publikum zugänglich zu machen.“

In den kommenden Monaten wird Jennison sein Investmentteam in den USA und Asien weiter gezielt ausbauen.

Jennison Associates erweitert EMEA-Geschäft durch die Einstellung von Senior Managern

Foto von Stephen Corr und Nick Samuels (Bildquellen: Jennison Associates)

[1] Stand per 31. Dezember 2023.

[2] Stand per 31. März 2024.

Kennen Sie schon das Wirtschaftsmagazin „Paul F„? Jetzt bei Readly lesen. Eine kostenlose Leseprobe von Paul F gibt es bei United Kiosk. Ebenfalls finden Sie die aktuelle Ausgabe im Lesezirkel von Sharemagazines.