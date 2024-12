JUGEND GRÜNDET Bundessieger 2024 erobern das Silicon Valley

Einstieg in aktuelle Wettbewerbsrunde noch bis 7. Januar 2025 möglich

Während in Deutschland die Tage kürzer und kälter wurden, hoben die JUGEND GRÜNDET Bundessieger 2024 ab in Richtung Sonne: Sieben aufregende Tage verbrachte das Team „blind Sonar“ im Silicon Valley. Auch in der aktuellen Wettbewerbsrunde ist die USA-Reise wieder der Hauptgewinn im bundesweiten Schülerwettbewerb. Wer sich eine Chance auf das einmalige Erlebnis sichern will, kann noch bis zum 7. Januar 2025 einen Businessplan einreichen.

Die Geschäftsidee von Ferdinand Horn, Julian Schenker und Dominik Schuler: Ein Stirnband, das sehbehinderten Personen eine haptische Wahrnehmung ihrer Umgebung und damit mehr Orientierung und Sicherheit im Alltag ermöglicht. Nach seinem Bundessieg im Juni ging es für das Trio im November auf Gewinnerreise ins Silicon Valley mit seinem einmaligem Mikrokosmos aus Start-ups, Technologieunternehmen, Risikokapitalgebern und Forschungseinrichtungen. Mit in die USA durfte auch Lehrer Timo Schuh vom Evangelischen Lichtenstern-Gymnasium in Sachsenheim, der die Jungs im Wettbewerb betreute.

10X von San Francisco bis Los Angeles

“Think 10X!”, so könnte wohl das Motto der Reise lauten. Zehnmal besser als die Konkurrenz sollte ein Start-up sein, zehnmal selbstbewusster sollten Gründer auftreten beim Pitch, zehnmal höher fallen Fundings aus für gute Ideen im Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Gefühlt zehnmal größer sind dort auch die Autos (neuestes Stichwort: Cybertruck!), die Burger/Pizzen/Drinks, die Universitätsbudgets, die Bäume, Berge (auch aus Muskeln) – und natürlich die Filmstars.

„The sky is maybe the limit!“

Das war denn auch das Fazit von Ferdinand, Julian und Dominik. Kein Wunder: Auf ihrer Reise besuchten sie San Francisco, Palo Alto, San Luis Obispo, Pismo Beach, Santa Babara und Los Angeles besuchten. Dort war das Trio zu Gast bei Unternehmen wie Google, Apple, Nvidia, Meta, Porsche Digital oder Akia und zu Besuch in Berkeley, Stanford inklusive D-School (by Hasso Plattner), der California Polytechnic State University, der German American Chamber of Commerce und dem German Start Hub. Und natürlich durfte auch ein Abstecher in den Yosemite Nationalpark und nach Hollywood nicht fehlen.

Ein ganz schön straffes Programm für knapp eine Woche! Was Ferdinand, Julian und Dominik auf ihrer Gewinnerreise sonst noch alles erlebt und welche spannenden Begegnungen sie gemacht haben, verraten wir im Reisebericht.

Ideen für eine bessere Zukunft

Im bundesweiten Schülerwettbewerb JUGEND GRÜNDET schlüpfen jedes Jahr mehrere Tausend Jugendliche in die Gründerrolle und entwickeln innovative Geschäftsideen, mit denen sie die Welt ein kleines bisschen besser machen. Warum? Ganz einfach: Wer gründet, kann eigene Ideen entwickeln, Visionen Realität werden lassen und mit neuen Lösungen eine bessere Zukunft für sich und andere gestalten.

Gegründet wird nur in der Theorie: Erst schreiben die Schüler:innen einen Businessplan für ihre Idee (Businessplan-Phase von September bis Januar), dann führen sie in einem Planspiel ein virtuelles Unternehmen (Planspiel-Phase von Februar bis Mai). Wer den Hauptpreis, eine geführte Reise ins Silicon Valley/USA, gewinnt, entscheidet sich beim Bundesfinale im Juni.

Entrepreneurship kann man lernen

Im Wettbewerb darf ausprobiert werden, wie es wäre, ein Start-up zu gründen – ohne echtes Risiko, dafür aber mit viel Learning by doing und Freiraum für eigene Ideen, Stärken und Interessen. „Entrepreneurship bedeutet kreativ werden und neue Ideen entwickeln, mutig eigene Wege gehen und durch Problemlösung Mehrwerte für die Zukunft schaffen. All das können Jugendliche bei uns im Wettbewerb lernen“, erklärt Projektleiterin Franziska Metzbaur den Ansatz von JUGEND GRÜNDET.

Jetzt in die Businessplan-Phase einsteigen

Schülerinnen und Schüler können sich online registrieren und direkt in die Businessplan-Phase einsteigen. Bis zum 7. Januar 2025 haben die Jugendlichen Zeit, um eine eigene Geschäftsidee zu entwickeln und einen Businessplan zu schreiben. Bei der Ausarbeitung der Geschäftsidee weist der JUGEND GRÜNDET Businessplan-Assistent den Weg: In der Online-Maske können die Schülerinnen und Schüler ihre Geschäftsidee Feld für Feld ausarbeiten – vom Angebot über die Zielgruppen und die Konkurrenz bis hin zur Finanzierung und den Zukunftszielen. Fertig ist der Businessplan!

Neu: Materialien & Handbuch im Lehrerzimmer

Damit Lehrkräfte ihre Schülerinnen und Schüler optimal beim Innovieren unterstützen können, stehen im JUGEND GRÜNDET Lehrerzimmer zahlreiche neue Materialien für den Unterricht bereit. Ob Warm-up oder Wiederholung, Einzel- oder Gruppenarbeit, Arbeitsblatt oder Webseminar: Die abwechslungsreichen, multimedialen Lernmaterialien helfen, den Rahmen für selbstorganisiertes Lernen zu schaffen. Alle wichtigen Infos zum Wettbewerb und viele Tipps zum Fordern und Fördern bietet das JUGEND GRÜNDET Schulhandbuch. Die Materialien stehen registrierten Lehrkräften kostenlos zur Verfügung.

Vom Problem zur Lösung

Aus Problemen Lösungen entwickeln und mit innovativen Ideen die Zukunft gestalten, das ist der Kerngedanke von JUGEND GRÜNDET. Der bundesweite Schülerwettbewerb will Jugendliche fürs Gründen begeistern und die Gründungskompetenzen von Schülerinnen und Schülern stärken.

Bild V.l.n.r.: Lehrer Timo Schuh mit seinen Schülern Dominik Schuler, Ferdinand Horn und Julian Schenker an der Geburtsstätte des Silicon Valley (Bildnachweis: JUGEND GRÜNDET)

Quelle JUGEND GRÜNDET