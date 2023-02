Julius Kemnitzer verrät 5 Maßnahmen für gelungene Werbetexte und Videoskripte auf der Plattform

Der TikTok-Hype hat dazu geführt, dass immer mehr Unternehmen ihr Marketing auf die Plattform verlagern. Doch trotz der großen Beliebtheit der App erreichen einige Unternehmen nicht die gewünschte Resonanz bei ihren Zielgruppen.

“Die Marketingstrategie ist in diesen Fällen zu kurz gedacht“, sagt Julius Kemnitzer. Der erfahrene Copywriter und Marketingexperte warnt vor vermeidbaren Fehlern in Werbetexten und Videoskripten. Julius Kemnitzer weiß, was es braucht, um auf TikTok erfolgreich zu sein und verrät in diesem Artikel fünf Tipps für eine effektive Marketingstrategie auf der Plattform.

1. Tipp: Zielgruppen-Analyse sorgfältig durchführen

TikTok lebt von kurzen Clips, die originell und überraschend, mit Tiefgang oder witzig, in jedem Fall jedoch emotional daherkommen. Grund genug, die Plattform für das eigene Marketing zu nutzen. Die Basis dafür ist eine sorgfältige Zielgruppen-Analyse – reine Vermutungen über die Nutzer genügen leider nicht. Es sollten folgende Fragen geklärt werden:

Was wünschen sich die User, wo liegen ihre Befürchtungen, Hoffnungen und aktuellen Sorgen? Welche Interessen verfolgen sie, was dagegen lässt sie kalt und welche Werte zeichnen sie aus? Sobald diese Punkte bekannt sind, kann das eigene Angebot zielgenau in passende Marketingbotschaften verpackt werden, sodass es bei den Nutzern Begehrlichkeiten weckt. Ein klarer, unter Umständen auch teurer Fehler wäre es dagegen, sich nicht auf eine exakte Analyse, sondern auf das Hörensagen in Marketingkreisen zu verlassen.

2. Tipp: In den ersten 3 Sekunden fesseln

Leute mit viel Fantasie und skurrilen Ideen haben auf TikTok gute Karten. Denn hier zählen tolle Hooks, rasante Darbietungen und verblüffende Inhalte – im Grunde alles, was gut unterhält, noch nie da war, sich vom Durchschnitt abhebt. Bühne frei also für die kreativen Macher im Unternehmen oder in der Agentur! Wichtig dabei: Der erste Knalleffekt sollte direkt am Anfang des Videos platziert werden, denn das Publikum auf TikTok scharrt bei Langeweile nicht nur mit den Hufen, sondern wechselt umgehend zum nächsten Clip.

3. Tipp: Regelmäßige Split-Tests durchführen

Wer sich den Aufwand macht, regelmäßig Clips für TikTok zu produzieren, der sollte unbedingt auch permanente Erfolgskontrollen durchführen. Dafür sind die aus dem Marketing ohnehin bekannten Split-Tests geeignet. Die Ergebnisse können anschließend analysiert werden: Welcher Stil kommt besonders gut an? Auf welche Themen gab es viel Resonanz, auch in Form von Kommentaren? Welche Videos laufen weniger gut und was genau ist an ihnen anders im Vergleich zu den erfolgreichen Clips?

Anhand dieser und weiterer Analysen fällt es leicht, sein individuelles Erfolgskonzept zu erstellen und sich künftig an den Merkmalen gut laufender Clips zu orientieren. Was nicht heißt, ab sofort allein nach Schema F zu produzieren. Es ist empfehlenswert, ständig Neues zu testen, Trends aufzugreifen und Themen aufzuspüren, die für die Zielgruppe relevant sind. Zugleich sollten die Inhalte stets in einen Kontext zum eigenen Angebot gesetzt werden können.

4. Tipp: Videos nicht mit Inhalten überladen

TikTok soll nicht der Versorgung mit ausführlichen Nachrichten oder Informationen dienen, sondern der Unterhaltung und dem Generieren von Aufmerksamkeit. Deshalb ist es empfehlenswert, stets nur ein Thema zu behandeln – und das auf möglichst flotte Art und Weise. Wer geschickt vorgeht, der schafft es, die Plattform als Touchpoint zu nutzen und die User auf die eigene Website oder den YouTube-Kanal zu leiten. Besonders interessant: Dazu benötigt man kein üppiges Budget, sondern kann schon mit geringem Einsatz viel erreichen. Selbst mit der organischen Reichweite sind erstaunlich hohe Klickzahlen möglich.

5. Tipp: Einfaches Konsumieren der Clips durch Untertitel fördern

Für Nutzer ist es anstrengend, die Handlung eines Videos nur dann erfassen zu können, wenn sie jedes Wort akustisch verstehen müssen. Deshalb wird in erfolgreichen Clips mit Untertiteln gearbeitet. Sie machen die Videos besser verständlich und leichter zu konsumieren. Auch Videoschablonen erfüllen den Zweck, unterhaltsame Informationen weiterzugeben, ohne die Zuschauer zu ermüden. Bei dieser Methode werden eingeblendete Bilder in einer bestimmten Reihenfolge gezeigt; sie wird in amerikanischen Formaten und von erfolgreichen TikTok-Usern genutzt. Neben dem sparsamen Einsatz gesprochener Sprache ist die Musikauswahl wichtig. Sie sollte zu den Inhalten passen und aktuell möglichst beliebt sein – schließlich ist es auf TikTok generell von Bedeutung, bei seinen Produktionen die momentanen Trends zu berücksichtigen.

Autor

Julius Kemnitzer ist Copywriter und Experte für verkaufsstarke Werbetexte. Er unterstützt Agenturen und Dienstleister dabei, durch professionelles Copywriting die Performance ihrer Werbemaßnahmen zu steigern. Durch seine strategisch konzipierten Texte sorgt er dafür, dass Leser gefesselt werden und letztendlich zu Kunden konvertieren.

Webseite

Aussagen des Autors und des Interviewpartners geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion und des Verlags wieder