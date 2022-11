Das Gewürzunternehmen Just Spices launcht drei neue Ready-to-eat Gerichte in Bio-Qualität für schnellen und leckeren Genuss

Nach dem Launch der veganen Bio-Pastasaucen erweitert Just Spices sein Produktsortiment erneut. Drei Bio-Fertiggerichte zaubern auch an stressigen Tagen eine vollwertige, schnelle und leckere Mahlzeit auf den Tisch. Damit verfolgt das Unternehmen weiterhin seine Vision, jedes Gericht noch leckerer zu machen. Alle Ready-to-eat Gerichte sind wie gewohnt mit 100 % natürlichen Zutaten und in Bio-Qualität hergestellt.

Die drei Sorten Chili con Carne, Kichererbsen Curry und Gemüseeintopf all’Italiana sind ab dem 18. November in 4er-Kennenlern-Bundles mit einer oder mehreren Geschmacksrichtungen für 23,99 Euro online erhältlich.

Endlich Fertiggerichte ohne faden Beigeschmack

Mit vielfältigen Gewürzmischungen und praktischen Bio-Fix-Produkten sowie den kürzlich gelaunchten Pastasaucen, schafft es Just Spices leckeres Kochen auch im stressigen Alltag zu ermöglichen. Und weil gutes Essen glücklich macht, sollte es keinen Grund geben, auf dieses zu verzichten. Mit den neuen Ready-to-eat Gerichten schafft das Gewürzunternehmen nun erstmals eine Produktreihe, mit der komplett auf das Kochen verzichtet werden kann.

Die Bio-Fertiggerichte bestehen aus 100 % natürlichen Zutaten und enthalten keine undurchsichtigen Zutatenlisten. Einer schnellen und leckeren Mahlzeit steht also nichts mehr im Weg – egal wann und wo.

Chili con Carne

Der mexikanische Klassiker! Ob im Büro, in der Schule oder zu Hause, das Fertiggericht sorgt in Minuten für ein Chili con Carne wie aus Mexiko.

Kichererbsen Curry

Lust auf asiatisch, aber nicht aufs Kochen? Dann ist das Kichererbsen Curry genau das Richtige. Aromatische Kokosmilch trifft auf leckeres Gemüse und macht das schnelle Mittagessen zur ausgewogenen Mahlzeit.

Gemüseeintopf all´Italiana

Gemüseeintopf ohne langes Schmoren: Mit mediterranem Gemüsesorten sorgt der Eintopf nicht nur für extra Protein, sondern ist auch gleichzeitig vegan.

Quelle Just Spices GmbH